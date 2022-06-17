極稀長尾風神 ─ Pagani Huayra Codalunga限量訂製5輛，700萬歐元起，已售罄！

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Pagani Grandi Complicazioni為了打造這款驚人作品，反覆與客戶討論各種細節，同時還試做了兩輛模型，一輛為1：4比例，一輛為全尺寸，讓客戶可以在生產前確認車上所有的各項配置。Huayra Codalunga靈感就來自1960年代利曼賽車的長尾設計，且盡可能簡化外觀過多線條，讓它有著簡潔優雅的外型。
延長的車尾採複合材料打造，引擎蓋面積達3.7平方公尺，相較於Huayra Coupe，Huayra Codalunga長了360mm，搭載V12引擎，擁有840hp最大馬力與1,100Nm最大扭力，並且換裝全新設計的鈦合金製排氣系統，僅重4.4kg。
即使車長延長，但車重仍控制於相當輕的1,280kg，同時空氣動力效益得到更多助益，同時依舊保留獨特的前後四片可變擾流翼，展現主動空力特性。
座艙中，使用中性色調為基礎，搭配半消光或全消光部品相搭，維持一貫的典雅，座椅採編織皮革與磨砂皮搭配包覆，鋁合金部品都是以一體化切削製成，並透過手工打磨拋光，保有義大利工匠精湛工藝。
Huayra Codalunga僅僅限量製造五輛，報價達700萬歐元起，相當於新台幣2.18億元，但已經全數售罄。