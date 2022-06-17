COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

極稀長尾風神 ─ Pagani Huayra Codalunga限量訂製5輛，700萬歐元起，已售罄！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-17 21:25:20

為滿足一位層峰人士與設計師共同的願望，義大利頂級超跑廠Pagani旗下之客製部門Pagani Grandi Complicazioni打造了向1960年代賽車長車尾造型致敬的長尾版Huayra Codalunga。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Pagani Grandi Complicazioni為了打造這款驚人作品，反覆與客戶討論各種細節，同時還試做了兩輛模型，一輛為1：4比例，一輛為全尺寸，讓客戶可以在生產前確認車上所有的各項配置。Huayra Codalunga靈感就來自1960年代利曼賽車的長尾設計，且盡可能簡化外觀過多線條，讓它有著簡潔優雅的外型。

延長的車尾採複合材料打造，引擎蓋面積達3.7平方公尺，相較於Huayra Coupe，Huayra Codalunga長了360mm，搭載V12引擎，擁有840hp最大馬力與1,100Nm最大扭力，並且換裝全新設計的鈦合金製排氣系統，僅重4.4kg。

即使車長延長，但車重仍控制於相當輕的1,280kg，同時空氣動力效益得到更多助益，同時依舊保留獨特的前後四片可變擾流翼，展現主動空力特性。

座艙中，使用中性色調為基礎，搭配半消光或全消光部品相搭，維持一貫的典雅，座椅採編織皮革與磨砂皮搭配包覆，鋁合金部品都是以一體化切削製成，並透過手工打磨拋光，保有義大利工匠精湛工藝。

Huayra Codalunga僅僅限量製造五輛，報價達700萬歐元起，相當於新台幣2.18億元，但已經全數售罄。

Suzuki Carry 同級商用車唯一進口購車多重優惠實施中

MIH 開放電動車聯盟攜手美國白金級加速器 Techstars 串接全球智慧移動新勢力

推動淨零碳排 三重區公所採用 51 台宏佳騰智慧電車

桃園振興加碼最後倒數！PGO 電動車下殺最低價

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀