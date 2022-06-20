雷霆2000多管火箭殺傷力大　國軍反制共軍登陸利器

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雷霆2000於2010年通過實彈測試、投入量產。 不過，由於精粹案與土地取得不易等因素，國軍採購雷霆2000由57套縮減為43套，每個火箭營的發射車，也由18輛降為14輛，依計畫部署於本島六、八、十軍團，與外島單位。
2012年6月起，陸軍陸續接收雷霆2000多管火箭，2013年4月在澎湖舉行的「漢光29號演習」進行實彈驗證，展示武器效能。位於桃園平鎮六軍團的砲兵21指揮部為第一個換裝雷霆2000多管火箭的國軍單位。
雷霆2000主要是在執行反登陸作戰時，精準摧毀海上敵軍及登路灘岸兵力，可掛載「MK15火箭模組」、「MK30火箭模組」、「MK45火箭模組」等3種火箭模組，射程範圍涵蓋7至45公里，可在1分鐘內發射全部火箭彈，彈著覆蓋範圍可達到6個足球場的面積，約20萬平方公尺。
雷霆2000發射架採用彈箱式設計，一方面便於儲存，裝填快速縮短再次發射時間，另外彈箱式具備氣密功能，能有效降低維護需求。
雷霆2000能夠發射高爆鋼珠彈、雙效子母彈，被視為嚇阻解放軍登陸的利器。2013年年中起就有雷霆2000部署於外島的消息，由於雷霆2000最大射程可達45公里，在馬祖部署更可攻擊中國大陸內陸目標，殺傷力遠勝於陸軍現役各種火砲，但部署消息始終未獲得國防部證實。
由於共軍新型衛士系列遠程火箭系統，射程都已超過200公里以上，軍方評估可打到台灣新竹沿岸，為了反制解放軍，中科院目前正研製射程100公里的火箭彈，但是美方建議我國應直接購買M142「海馬斯」多管火箭系統，M142全名為「高機動性多管火箭系統」（M142 High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS），最大射程為300公里。2020年川普政府已批准出售11個M142 HIMARS發射器。