解封出國3趨勢！歐洲團「只漲3成」受歡迎：補償心態爆發

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國人們疫後最想造訪的國家，不意外由日本奪冠，其次則為韓國、歐洲、亞非、東南亞，進一步分析更發現，大阪是最熱門的旅遊目的地，第二名至第五名則分別是首爾、德國及瑞士、沖繩、土耳其。旅遊出發時間是以今年秋、冬兩季的詢問度最高，並有超過半數的旅人希望參團人數落在15至20人左右。
值得一提的是，旅客們對於歐洲線產品的詢問度有明顯增加，累積下來甚至高於過去較為熱門的東南亞。雄獅旅遊表示，「歐洲團費預計漲幅約3成，與其他地區比較相對較低」，促進旅客意願提升；且歐洲不少國家都已開始鬆綁邊境政策，「對國際觀光客限制少，加上可以一次橫跨多國家旅遊」，因此獲得不少人青睞。
過去疫情前以5日遊商品為主流，雄獅旅遊調查發現，旅客對於10日以上的長天數行程需求提升，推測旅客可能擔心未來出國手續變得更繁瑣，不如「一趟玩久一點」。
而新冠疫情影響即將進入第三年，旅人們的補償心態爆發，客製化包團需求增加兩成以上，已接獲旅客揪團指定入住頂級溫泉飯店、安排米其林餐廳享受美食，準備一起出國「吃好住好」，把這幾年沒有玩到的通通補回來。
雄獅旅遊也增加以往未曾走訪過的新景點，如走訪日本最大的紅磚拱橋，秋季欣賞位在群馬縣與長野縣交界處的「碓冰第三橋梁」，楓紅片片的浪漫美景，鐵道迷必訪鄰近的「碓冰嶺鐵道文化村」景點，有機會體驗親自駕駛火車的樂趣；或前往日本最大的宗教山城聖地，到著名能量景點「高野山」來一場阿字觀冥想，透過自然的力量並感受佛法來獲得療癒。
韓國則主打今年5月全新開幕的「樂高樂園」，共規劃樂高城堡、樂高幻影忍者世界、海盜海岸、迷你樂園、樂高城市、積木之國、積木街等7園區，占地達28萬平方公尺，是亞洲最大、且唯一建在島上的樂高樂園；或前往世界文化遺產「水原華城」，欣賞總長5.5公里的石造城垣，壯麗樓門、拱形華虹門、優雅的訪花隨柳亭等時代建築，並搭乘「Flying水原熱氣球」高空賞景。
歐洲線則以定點深度旅遊為主，如荷比法9日行程，分別安排首都阿姆斯特丹與巴黎五星飯店三連泊，中間造訪比利時布魯日老城區飯店一晚，僅需收拾兩次行李，好好欣賞沿途美景；美西10日行程則拉高戶外景點比例，走訪優勝美地國家公園、大峽谷、金門灣遊船等。
根據Klook內部數據也觀察出旅客明顯的偏好改變，有6成的台灣旅客表示，「旅行」是能與闊別已久的朋友，重溫並共享美好回憶的方式，相較於疫情前有79%的千禧世代旅客渴望單身旅遊，疫後僅有30%旅客對一個人出遊感興趣。
疫後人們尋求充分放鬆與自由，Klook也發現有60%的亞太區旅客偏好輕奢旅行而非背包客行程，每10個人當中就有7個人尋求悠閒輕鬆的「緩慢度假」；更有6成5的台灣旅客表示，期待早上能在豪華舒適的飯店床上醒來，最好還能在慵懶的早餐之後，享受紓緩的SPA按摩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。