疫後旅遊只想花錢？6成人偏好豪華度假：不想再當背包客
新冠疫情影響即將進入第三年，改變全球人類生活習慣與模式，也影響了旅客們的旅遊喜好。緊繃多時的疫情，即將有望宣布邊境解封自由出國，Klook分享最新亞太地區旅遊趨勢調查，疫情前近79%的千禧世代旅客渴望單身旅遊；疫後亞太地區的旅客更偏好與朋友一起旅行，僅有30%旅客對一個人出遊感興趣。調查結果更顯示，有60%的亞太區旅客偏好豪華度假而非背包客行程。
根據Klook內部數據顯示，全球出境旅遊商品預訂量，光是今年5月就比年初增加了4倍，足見海外旅遊復甦力道之強，也觀察出旅客明顯的偏好改變，有6成的台灣旅客表示，「旅行」對他們而言，是能與闊別已久的朋友重溫並共享美好回憶的方式。疫情後亞太地區的旅客比起單身出遊，的確更偏好與朋友一起旅行，相較於疫情前有79%的千禧世代旅客渴望單身旅遊，疫後僅有30%旅客對一個人出遊感興趣。
疫情為大家帶來生活上無所不在的挑戰，更讓人們尋求充分放鬆與自由，Klook就發現，相較於緊湊的行程或冒險體驗，有60%的亞太區旅客偏好輕奢旅行而非背包客行程，每10個人當中就有7個人尋求悠閒輕鬆的「緩慢度假」；更有6成5的台灣旅客表示，期待早上能在豪華舒適的飯店床上醒來，最好還能在慵懶的早餐之後，享受紓緩的SPA按摩。
Klook的旅遊趨勢調查也指出，相較於過去忙著遊覽歷史古蹟或名勝景點，有超過半數的台灣旅客更喜歡沉浸在當地街巷中，親身感受街邊車水馬龍的生活步調及在地人的自在日常。而台灣旅客雖然懷念熱帶海島的沙灘假期，但期待能去氣候涼爽的國家避暑；日韓旅客倒是偏好往溫暖的熱帶國家度假。
※【NOWnews 今日新聞
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