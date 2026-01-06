幸福周二咖啡優惠！根據星巴克官網，今（6）日「買一送一」指定品項好友分享日，爽喝美式咖啡、那堤都半價；今foodpanda輸入「週二星享日」再折70元外送優惠碼。CoCo都可表示，2026年全新開賣生椰職人拿鐵，今8款「買一送一」咖啡優惠菜單一次看。
星巴克：今買一送一！「現折70元」周二外送優惠碼
星巴克表示，今foodpanda周二指定品項好友分享日，1月6日（二）活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱那堤、冰／熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
幫大家試算今天星巴克單杯優惠價格，平均一杯特大杯那堤77.5元、美式咖啡65元。2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯美式咖啡」優惠價130元（原價260元）。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，直接開喝外送優惠免出門排隊、相當於「店內價買一送一再省70元」划算喝起來。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊），如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。
CoCo都可：生椰拿鐵開賣！8款「買一送一」週二咖啡日優惠
CoCo都可表示，2026全新開賣生椰拿鐵、台灣柳丁美式等4款果咖飲料。今1月6日適逢每週二咖啡日活動，全台門市臨櫃、都可訂同步爽喝職人咖啡全系列「同價位買一送一」優惠！優惠品項包括：
◾️生椰職人拿鐵14oz 街邊店原價70元
◾️台灣柳丁美式L 街邊店原價85元
◾️台灣柳丁拿鐵14oz 街邊店原價85元
◾️職人美式14oz 街邊店原價45元
◾️職人拿鐵14oz 街邊店原價60元
◾️西西里手搗檸檬美式L 街邊店原價75元
◾️紅柚香檸美式L 街邊店原價75元
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；數量有限售完為止，街邊店主售，商場及部分門市不適用，請依門市供應為準。
資料來源：星巴克、foodpanda、CoCo都可、都可訂
