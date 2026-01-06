我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王俐人（右）登記結婚後與老公林琮軒（左）拍攝婚紗照，但至今都未補辦婚宴。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

49歲女星王俐人去年才因幫友人掛名開餐廳，而無故背上500萬債務，還遭債主告上法院。沒想到今年新年剛開始，又被爆出與小7歲演員老公林琮軒已辦好離婚，結束近4年的婚姻，而消息曝光原因，則是她曾與友人吐心聲「分了比較輕鬆」，才因此傳出離婚消息。王俐人在2021年12月7日與林琮軒登記結婚，至今都還沒補辦婚禮。不料近日突然傳出兩人結束4年婚姻的消息。據《鏡週刊》報導，王俐人已在去年底與林琮軒悄悄辦完離婚手續，而消息曝光的原因，則是她曾與友人透露「分了比較輕鬆」。王俐人與林琮軒登記結婚後，雖然有拍婚紗照，但卻遲遲沒有補辦婚禮。事實上，王俐人曾在節目抱怨，林琮軒每次談到辦婚禮，都說家族人太多、太龐大，且父母離異，不知如何協調；就連蜜月，都是王俐人配合對方到泰國考察房地產而順便。除此之外，兩人求婚方式也非常特別，林琮軒在家裡的廁所，用自製的紙戒指向王俐人求婚，並拿出對折數次的結婚書約說「我們結婚吧！」非傳統的求婚方式讓她印象非常深刻，雖然覺得有點傻氣又好笑，但也因為求婚沒有鑽戒，讓她碎念了好一陣子。 據悉，王俐人還因為沒有收到自己喜愛的百萬心型粉鑽，而多次抱怨，不過務實的林琮軒則認為粉鑽太貴，不如買鋯石。兩人婚後住在女方家，雖然看起來非常甜蜜，但也多次因經濟壓力及金錢方面的觀念而有摩擦，王俐人也曾多次在節目中抱怨與老公的不同理念。加上王俐人在去年1月，又因幫林姓廚師友人擔任負責人開餐廳，但不料該店不到半年，就爆出財務危機，林姓廚師跑路人間蒸發，債主找上王俐人追討500萬元債務，讓她無奈嘆「好人真的不能當」。多個壓力導致兩人婚姻走向盡頭，王俐人向友人吐露的心聲，也被視為她離婚後似乎過得更輕鬆。