委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與妻子，已過週末在一場軍事突襲行動中，遭川普政府「活抓」至美國，當地時間週一（5日）在紐約聯邦法院出庭，對於美方提出的4項指控均不認罪，並提醒法官自己仍然是委國總統，是「被綁架」到美國的。綜合《CNN》、《BBC》等外媒報導，馬杜洛被控的4項罪名，分別是毒品恐怖主義陰謀罪、串謀走私古柯鹼、持有機關槍和爆炸裝置罪、針對美國的共謀持有機關槍及爆炸裝置罪，主審者為92歲的聯邦地區法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein），據悉美國檢方針對馬杜洛夫婦的起訴書就長達25頁。然而，身穿橘色囚服、外罩藏藍色短袖襯衫、頭戴耳機（方便聆聽翻譯）的馬杜洛，在法庭上不僅拒絕承認上述罪名，還強調自己「清白、無罪、正直」，儘管被綁架至美國，也仍然是委內瑞拉的總統；他的妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）也一樣，拒不認罪。法官宣布下次開庭聆訊時間為3月17日，馬杜洛在離開法庭時，以西班牙語表示：「我是戰俘。」他的律師雖然尚未尋求保釋，但不排除擇日申請，或將以馬杜洛作為主權國家元首的角色提出動議，質疑他被「軍事綁架（military abduction）」的合法性。報導提到，弗洛雷斯似乎受了傷，眼睛和額頭上都纏著繃帶，在應訊時，不時會搖晃身體並低頭，律師聲稱她是在軍事行動中受傷的，要求給她適當的醫療救治，包括對可能挫傷的肋骨和骨折進行X光檢查等等。馬杜洛本人似乎也負傷，一度難以坐下和站起。該場聆訊結束後，當馬杜洛夫婦離開法庭之際，旁聽席突有1位男子起身，以西班牙語激動地向馬杜洛大喊，怒斥他是「非法總統」，將為自身罪行付出代價，馬杜洛則回嗆自己是總統兼戰俘。法院外頭聚集大批傳媒、想旁聽的民眾，亦有馬杜洛的支持者及反對者分別聚集，用西班牙語高呼口號。原文連結：