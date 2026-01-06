中央氣象署表示，今（6）日強烈大陸冷氣團影響，各地越晚越冷，冷氣團預估影響到周四（1月8日），今晚到周三清晨（1月7日）是最冷時段，西半部低溫只有10至13度，空曠地區、近山區更冷，搭配「輻射冷卻」可能有5至7度低溫，有機會升級寒流。
今天的天氣：強烈大陸冷氣團超強 今晚氣溫最低
1月6日今天的天氣，氣象署指出，清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花東16至17度，由於輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機會，各地白天高溫下降，北部及宜蘭15至16度，中部及花蓮19至21度，南部及台東22至24度，中南部日夜溫差較大。
⚠️低溫特報
📍影響時間：06日晨至06日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市
降雨方面，今天東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。
今天空氣品質
良好：花東
橘色提醒：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，偏北風挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物易累積。花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：早晚溫差大 降雨趨緩
1月7日明天的天氣，氣象署指出，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚冷，中南部日夜溫差大；中部以北、宜蘭早晚低溫9至13度，南部、花東13至16度。
一周天氣：冷氣團挑戰寒流 一路冷到周末
氣象署說明，周四至周六，都是「中部以北、宜花整天寒冷，其它地區早晚較冷，中南部白天有陽光時感受溫暖」的天氣，中部以北、宜蘭早晚低溫9至13度，南部、花東13至16度；週五、周六高溫在北部、宜蘭18至21度，花東19至22度，中南部22至26度。
資料來源：中央氣象署、環境部
