夏季旅遊小物｜TOP10戶外旅遊必備品 降溫防蚊超有感 肌膚保水又沁涼！

我是廣告 請繼續往下閱讀
圖片來源／Pinkoi
夏季旅遊想沁涼一下，那麼首選肯定會是一條具有涼感機能的毛巾。優質的毛巾不僅能擦乾因悶熱而生的汗水，附加的涼感機能更能為肌膚瞬間降溫。這款科技纖維機能冰涼巾採特殊的奈米纖維技術製成，冷感的面料紗使用後只要甩動兩三下，就能重新回到涼爽的狀態，非常適合夏季旅遊外出攜帶隨身使用。
科技纖維機能冰涼巾-優惠活動
涼感3D立體透氣口罩
圖片來源／Pinkoi
與病毒共存的世代，就算外出旅遊口罩也難以離身，因此口罩的設計也逐漸升級，除了目前廣受歡迎的立體口罩，現在更有增添涼感機能的透氣口罩可以選擇。這款涼感3D立體透氣口罩採獨特的N字織法製成，除了配戴後透氣不悶熱，還附加UPF50+頂級抗紫外線的功能，可以清洗且快乾的設計更能延長口罩的使用時間，非常適合夏季旅遊配戴。
涼感3D立體透氣口罩-優惠資訊
｜ReadyGo x Pinkoi 讀者獨享優惠｜
- ReadyGo獨享優惠一｜6/10－6/23 凡於Pinkoi購物，單筆訂單消費金額滿新台幣1,200元，結帳時輸入優惠序號「@readygo6」，即享新台幣100元現金折抵優惠。（每帳號限使用一次）
- ReadyGo獨享優惠二｜訂單免費限時抽，6/16 – 6/19凡於Pinkoi購物，消費金額滿新台幣3,000元，即享抽整筆訂單免費資格乙次。
圖片來源／Pinkoi
長途車程的旅遊少不了一個能幫助睡眠更舒適的Ｕ型頸枕，再加上涼感設計就更符合夏季旅遊的需求了。這款U型涼感記憶頸枕內裡是記憶海綿的材質，讓休憩舒適度更大幅提升。枕布採透氣網狀材質結合冷凝膠設計，讓降低溫度的機能得到更好的體感。除了適合夏季旅遊攜帶外出，平常放在辦公室或居家使用也相當不錯。
U型涼感記憶頸枕-優惠資訊
｜ReadyGo x Pinkoi 讀者獨享優惠｜
- ReadyGo獨享優惠一｜6/10－6/23 凡於Pinkoi購物，單筆訂單消費金額滿新台幣1,200元，結帳時輸入優惠序號「@readygo6」，即享新台幣100元現金折抵優惠。（每帳號限使用一次）
- ReadyGo獨享優惠二｜訂單免費限時抽，6/16 – 6/19凡於Pinkoi購物，消費金額滿新台幣3,000元，即享抽整筆訂單免費資格乙次。
圖片來源／Pinkoi
夏季旅遊在外，悶熱的天氣容易讓髮絲變得黏膩與敏感，民宿或飯店的洗髮精若不適合髮質，更容易讓頭皮產生不適的感覺。因此，選擇一款能帶給頭皮清爽涼感，同時有效清潔髮絲的洗髮精就十分重要。琺頌清爽洗髮精便是專為夏季打造，萃取11大植物精華的全天然成分，不僅讓頭皮感受清爽涼感，更讓毛躁髮絲重新柔順起來。
琺頌清爽洗髮精-優惠資訊
｜ReadyGo x Pinkoi 讀者獨享優惠｜
- ReadyGo獨享優惠一｜6/10－6/23 凡於Pinkoi購物，單筆訂單消費金額滿新台幣1,200元，結帳時輸入優惠序號「@readygo6」，即享新台幣100元現金折抵優惠。（每帳號限使用一次）
- ReadyGo獨享優惠二｜訂單免費限時抽，6/16 – 6/19凡於Pinkoi購物，消費金額滿新台幣3,000元，即享抽整筆訂單免費資格乙次。
圖片來源／Pinkoi
夏季旅遊經常會碰上蚊蟲叮咬的問題，隨身攜帶舒緩膏將能有效預防這樣的狀況發生。這款左手香舒緩膏成份天然，除了天然的配方，添加了維他命E油增強保濕外，還有茶樹與薄荷腦，擦上後能產生涼感舒緩，非常適合夏季外出戶外時使用以及預防蚊蟲叮咬喔。
左手香舒緩膏-優惠資訊
登山者酷暑救援行動組
圖片來源／Pinkoi
喜歡登山的朋友，夏季旅遊選擇一處喜歡的山，辛苦爬上山後感受高處的沁涼感能帶來愜意的享受。但在攀爬的途中總是讓人又累又倦，這款登山者酷暑救援行動組，以輕巧的組合設計，結合行動電源與街頭葉扇，只要簡單地用登山鉤鉤著包包就能使用，一點也不佔空間與重量，十分便利。
登山者酷暑救援行動組-優惠資訊
｜ReadyGo x Pinkoi 讀者獨享優惠｜
- ReadyGo獨享優惠一｜6/10－6/23 凡於Pinkoi購物，單筆訂單消費金額滿新台幣1,200元，結帳時輸入優惠序號「@readygo6」，即享新台幣100元現金折抵優惠。（每帳號限使用一次）
- ReadyGo獨享優惠二｜訂單免費限時抽，6/16 – 6/19凡於Pinkoi購物，消費金額滿新台幣3,000元，即享抽整筆訂單免費資格乙次。
圖片來源／蝦皮購物
夏季旅遊必備的行動風扇，如果需要更大的風量，可以選擇這種葉扇更大面積，同時也能折疊起來方便收納的多功能折疊扇。除了充電功能能持續13小時使用，還能當作緊急的行動電源，靜音的設計出門在外使用不擾人，平時放在辦公室吹涼也OK！
冰鎮防曬噴霧
圖片來源／蝦皮購物
女孩們夏季旅遊最注重的防曬，經常讓人難以選擇，防曬係數高的防曬產品經常比較黏膩，清爽型的防曬係數又怕不夠，不斷補擦也是麻煩又黏膩。這款冰鎮防曬噴霧只要用噴的就能達到防曬效果，要補防曬也非常方便，同時來能帶來涼感的效果讓人在外涼爽玩。
Ajuste官網
涼感體用濕巾
圖片來源／蝦皮購物
夏季旅遊出外不想攜帶毛巾或不方便清洗毛巾，可以選擇這款涼感體用濕巾。一張大小可以擦全身的設計非常方便也不佔垃圾空間，涼感的成分不僅能擦除汗水更能抑制悶熱出汗，濕巾還有淡淡的清香成分，讓整個夏季都更加清爽。
涼感體用濕巾-優惠資訊
衣物涼感噴霧
圖片來源／蝦皮購物
肌膚比較容易過敏的朋友，可能不太適合擦上身的涼爽產品，這時就可以選擇衣物涼感噴霧，透過噴在衣服上的方式為自己涼爽降溫。這款噴霧噴上衣服不僅能降低溫度，也能有效消臭，更有微香薄荷、清新薄荷、清新皂香、酷涼薄荷等味道可以選擇，小罐裝夏季旅遊攜帶也很方便。
更多旅遊用品推薦
- 【旅遊用品TOP10】旅行化妝品總是塞爆？精選旅行化妝品讓你輕鬆帶著走！
- 【旅行用品推薦指南】旅行用品怎麼選？ 超夯無痕旅遊用品清單大推薦！
- 【夏日大作戰】精選健身名人最愛運動用品！平價美觀享受運動時光
原文出處 : ReadyGo 夏季旅遊小物｜TOP10戶外旅遊必備品 降溫防蚊超有感 肌膚保水又沁涼！
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]