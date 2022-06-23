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【試駕】七人乘著Hyundai Staria CEO-B飛向宇宙浩瀚無垠

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-23 00:55:20

Hyundai推出Staria用於取代Starex地位，雖為商旅設定但外觀卻散發相當科幻氣息，而車內也呈現以舒適為導向的設計，尤其試駕的CEO-B七人座車型，第二排零重力座椅更是適合用於家庭用車。

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標題所說的飛向宇宙浩瀚無垠絕不是幻想或看完電影心得，當然也不可能是試乘太空飛船，只是很單純的試駕Hyundai最新商旅Staria。

雖Staria與星艦沒有任何關連，但有此想法則來自於外型設計，整體造型輪廓在商旅設定下採用方正身形，但跳脫商旅框架流線的車頭造型，沒有過多繁瑣的線條在橫貫式LED日形燈與矩陣式頭燈點亮下，勾勒出如同星艦般科幻感受，而車尾造型雖方正，但透過與車頭相呼應的光柱式尾燈，也散發強烈的科技氣息。而試駕車型CEO七人座版亦於蜂巢式水箱護罩、廠徽、下護飾條、18吋輪圈、後視鏡、車門把手、銘牌等處採玫瑰金配色處理，搭配星際黑車色中有如在宇宙中散發星芒。

Staria跳脫商旅方正框架採用如星艦圓弧線條。
Staria跳脫商旅方正框架採用如星艦圓弧線條。
七人座車型於水箱護罩、頭燈框、後視鏡、車門把手與輪圈配置玫瑰金點綴。
七人座車型於水箱護罩、頭燈框、後視鏡、車門把手與輪圈配置玫瑰金點綴。
車尾雖無車頭流線，但光柱式尾燈也帶來科技視覺感受。
車尾雖無車頭流線，但光柱式尾燈也帶來科技視覺感受。
車艙雖沒有外觀星艦前衛的設計，但基於遊艇的思維也規劃出令人驚艷的格局，首先控台海灣式的造型提供開闊的視覺感受，電子線傳式排檔則進一步擴大前座乘坐空間，不僅如此Staria採用的低腰線設計，除可提升駕駛視野同時也放大了車室空間視覺感。

這還不是最精彩的部分，Staria CEO車型精華之處就是後座空間，七人座設定讓第二排得以採獨立座椅，不僅如此還是配置如商務艙般的零重力電動座椅，使其具備仰躺功能及腿靠，只要一鍵就能立即獲得相當舒適的姿勢，另外亦提供加熱/通風與前後左右移動調整等機能功能。擁有如此舒適的座椅當然還有寬敞的空間搭配，在多項優勢助益下讓每趟旅程都帶來絕佳的乘坐體驗。

別以為舒適是第二排獨立座椅專屬享受，Staria給的比你想的還要多，就算是第三排也同樣享受高規格待遇，座椅雖採三人座配置，但軟硬適中的設定給予支撐與舒適兼具的乘坐感受，而同樣具備可大幅前後移動的設計，則提供寬敞舒適的環境。

海彎式座艙與低腰線設計，不論乘坐獲駕駛都有良好的開闊度。
海彎式座艙與低腰線設計，不論乘坐獲駕駛都有良好的開闊度。
電子線傳式排檔進一步提升空間感。
電子線傳式排檔進一步提升空間感。
CEO-B車型全車座椅採Nappa材質。
CEO-B車型全車座椅採Nappa材質。
前座提供通風/加熱功能。
前座提供通風/加熱功能。
後座獨立座椅具備仰躺及腿靠功能，另有通風/加熱與前後與可左右移動。
後座獨立座椅具備仰躺及腿靠功能，另有通風/加熱與前後與可左右移動。
第二排與第三排皆有提供遮陽簾。
第二排與第三排皆有提供遮陽簾。
第三排座椅也有相當出色的乘坐感受，同時也具備大幅度前後移動功能。
第三排座椅也有相當出色的乘坐感受，同時也具備大幅度前後移動功能。
後座有提供天窗，旅途中能舒適望著天空放鬆。
後座有提供天窗，旅途中能舒適望著天空放鬆。
第三排移到最後還有117公升置物空間，若移到最前則擴增到431公升，當然椅背也能倒放。
第三排移到最後還有117公升置物空間，若移到最前則擴增到431公升，當然椅背也能倒放。
除給予舒適乘座環境，於配備方面也提供無線AppleCarPlay/AndroidAuto、無線充電、10.25吋數位儀表、SCC主動車距維持、LFA全速域車道維持輔助、FCA-JX對向來車防撞輔助、BCA盲區碰撞避免輔助、BVM盲區影像輔助、RCCA後方交通防撞輔助等多項便利與主動安全系統。

8吋中控螢幕雖無中文化，但有支援無線AppleCarPlay/AndroidAuto。
8吋中控螢幕雖無中文化，但有支援無線AppleCarPlay/AndroidAuto。
全車系標配無線充電。
全車系標配無線充電。
部分消費者還是喜愛實體按鍵。
部分消費者還是喜愛實體按鍵。
10.25吋數位儀表提供四種介面。
10.25吋數位儀表提供四種介面。
儀表上方與平台中央都有提供小型置物空間。
儀表上方與平台中央都有提供小型置物空間。
中央扶手後方提供充電孔與收納空間供第二排使用。
中央扶手後方提供充電孔與收納空間供第二排使用。
中央扶手擁有頗大的置物空間，蓋子收合還能充當餐桌。
中央扶手擁有頗大的置物空間，蓋子收合還能充當餐桌。
盲區影像輔助是相當實用配備。
盲區影像輔助是相當實用配備。
具備SCC主動車距維持、LFA全速域車道維持輔助半自動駕駛功能。
具備SCC主動車距維持、LFA全速域車道維持輔助半自動駕駛功能。
在移動過程中若不刻意觀看轉速表完全不會感受到是搭載柴油引擎，良好的隔音工程將引擎運轉聲阻隔在外，但於1,500rpm就輸出的43.8kgm飽足扭力，所帶來的推力則說明身分。

厚實的能量很輕鬆的就推動車輛，並帶來輕盈順暢沒有任何猶豫的加速表現，當然因為商旅身分所以整體輸出調校以平順舒適為取向，若想進一步獲得更強勁能量，切換至Sporat模式便提供更迅速積極的反應。乘坐方面Staria也相當出色，紮實的懸吊設定在行經不平處能立即穩定車身，僅兩次的起伏確保車內乘員擁有舒適的乘坐品質。

坐在車內查覺不到柴油引擎聲，但在移動過程中卻給予飽滿能量。
坐在車內查覺不到柴油引擎聲，但在移動過程中卻給予飽滿能量。
Staria不僅加速輕盈，面對不平路面也能快速消弭震動起伏維持穩定，並轉換成有質感的舒適感受。
Staria不僅加速輕盈，面對不平路面也能快速消弭震動起伏維持穩定，並轉換成有質感的舒適感受。
Staria在車型編制方面規劃兩款九人座、一款八人座與兩款七人座，其中更為實用的九人座車型獲得許多旅行業與企業青睞，而此次試駕的CEO七人座車型所配置的第二排商務座椅，則能從商旅跨足至自用MPV市場，然而就以MPV角度來看，Staria不論硬體或配備甚至舒適度都擁有高水準的表現。

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