【試駕】七人乘著Hyundai Staria CEO-B飛向宇宙浩瀚無垠

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標題所說的飛向宇宙浩瀚無垠絕不是幻想或看完電影心得，當然也不可能是試乘太空飛船，只是很單純的試駕Hyundai最新商旅Staria。
雖Staria與星艦沒有任何關連，但有此想法則來自於外型設計，整體造型輪廓在商旅設定下採用方正身形，但跳脫商旅框架流線的車頭造型，沒有過多繁瑣的線條在橫貫式LED日形燈與矩陣式頭燈點亮下，勾勒出如同星艦般科幻感受，而車尾造型雖方正，但透過與車頭相呼應的光柱式尾燈，也散發強烈的科技氣息。而試駕車型CEO七人座版亦於蜂巢式水箱護罩、廠徽、下護飾條、18吋輪圈、後視鏡、車門把手、銘牌等處採玫瑰金配色處理，搭配星際黑車色中有如在宇宙中散發星芒。
車艙雖沒有外觀星艦前衛的設計，但基於遊艇的思維也規劃出令人驚艷的格局，首先控台海灣式的造型提供開闊的視覺感受，電子線傳式排檔則進一步擴大前座乘坐空間，不僅如此Staria採用的低腰線設計，除可提升駕駛視野同時也放大了車室空間視覺感。
這還不是最精彩的部分，Staria CEO車型精華之處就是後座空間，七人座設定讓第二排得以採獨立座椅，不僅如此還是配置如商務艙般的零重力電動座椅，使其具備仰躺功能及腿靠，只要一鍵就能立即獲得相當舒適的姿勢，另外亦提供加熱/通風與前後左右移動調整等機能功能。擁有如此舒適的座椅當然還有寬敞的空間搭配，在多項優勢助益下讓每趟旅程都帶來絕佳的乘坐體驗。
別以為舒適是第二排獨立座椅專屬享受，Staria給的比你想的還要多，就算是第三排也同樣享受高規格待遇，座椅雖採三人座配置，但軟硬適中的設定給予支撐與舒適兼具的乘坐感受，而同樣具備可大幅前後移動的設計，則提供寬敞舒適的環境。
除給予舒適乘座環境，於配備方面也提供無線AppleCarPlay/AndroidAuto、無線充電、10.25吋數位儀表、SCC主動車距維持、LFA全速域車道維持輔助、FCA-JX對向來車防撞輔助、BCA盲區碰撞避免輔助、BVM盲區影像輔助、RCCA後方交通防撞輔助等多項便利與主動安全系統。
在移動過程中若不刻意觀看轉速表完全不會感受到是搭載柴油引擎，良好的隔音工程將引擎運轉聲阻隔在外，但於1,500rpm就輸出的43.8kgm飽足扭力，所帶來的推力則說明身分。
厚實的能量很輕鬆的就推動車輛，並帶來輕盈順暢沒有任何猶豫的加速表現，當然因為商旅身分所以整體輸出調校以平順舒適為取向，若想進一步獲得更強勁能量，切換至Sporat模式便提供更迅速積極的反應。乘坐方面Staria也相當出色，紮實的懸吊設定在行經不平處能立即穩定車身，僅兩次的起伏確保車內乘員擁有舒適的乘坐品質。
Staria在車型編制方面規劃兩款九人座、一款八人座與兩款七人座，其中更為實用的九人座車型獲得許多旅行業與企業青睞，而此次試駕的CEO七人座車型所配置的第二排商務座椅，則能從商旅跨足至自用MPV市場，然而就以MPV角度來看，Staria不論硬體或配備甚至舒適度都擁有高水準的表現。