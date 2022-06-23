▲ 和泰集團台灣原生動物守護計畫〈虎力平安元年〉守護台灣本土石虎

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台灣原生動物守護計畫〈虎力平安元年〉





過去和泰集團透過「Toyota 一車一樹計畫」守護山林海岸線，今年將突破 65 萬棵種植，守護台灣美麗的環境；2021 和泰運用 HINO 3.49 噸底盤，打造為全台首部野生動物行動醫療車，捐贈給野灣野生動物保育協會，讓更多野生動物回到山林，守護台灣的珍貴動物。





為了更深入守護台灣珍貴美麗物種，和泰集團發起「台灣原生動物守護計畫」與行政院農委會特有生物研究保育中心（簡稱行政院農委會特生中心）合作，一同保護台灣本土原生石虎，以〈虎力平安元年〉開啟台灣原生動物守護計畫，“呼哩平安“讓石虎平平安安，更象徵和泰集團守護台灣美麗珍稀的本土石虎的決心。





台灣原生動物守護計畫包含四大面向，從各面向守護石虎，包含：





石虎救援：• Toyota RAV4 2.0 Adventure 4WD（車輛捐贈） 石虎移動安全：• Toyota DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資• 「石虎出沒請小心」慢行警示牌（與南投縣政府合作） 石虎野放訓練：• 石虎兄妹「虎力旺、虎力秀」、石家豪等 推廣石虎保育：• Toyota Corolla Cross HV（車輛捐贈）• 和泰集團 ESG•與美好台灣同行粉絲專頁推廣• 支持友善石虎農家（選購石虎農家禮盒作為送禮選項；石虎保育的在地民眾頒獎典禮）

推出「公益吉祥物-虎力」，號召集團上下合力做保育





和泰集團台灣原生動物守護計畫包含四大面向(石虎救援、石虎移動安全、石虎野放訓練、石虎保育推廣)，攜手行政院農委會特生中心守護石虎。

Toyota DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資





Toyota DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資為和泰集團和泰汽車、車美仕及行政院農委會特生中心與導航商Garmin共同開發。Toyota DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》提醒功能將哺乳類(石虎)及其他動物出沒的熱點路段資料加入導航圖資中，透過文字及語音提醒功能提醒駕駛「動物頻繁出沒，請注意減速慢行」，去降低對石虎及其他珍稀動物的危害，並提升車主的道路安全，攜手車主一同守護台灣石虎及其他珍貴動物，只要車主願意在行車時多留一份心，就可以讓他們平安回家。





和泰集團與行政院農委會特有生物研究保育中心及 GARMIN 一同成為石虎保育夥伴。和泰集團和泰汽車總經理蘇純興(中) 與 行政院農委會特有生物研究保育中心主任楊嘉棟(左) 及GARMIN亞洲總經理王正偉(右)。

透過動人石虎真實影像及公益貼圖 擴大公益影響力





台灣原生動物守護計畫中石虎兄妹「虎力旺、虎力秀」於台北動物園出生，移至行政院農委會特生中心進行野放訓練，今年四月已回到大自然中。

期許和泰集團「台灣原生動物守護計畫」能為這片土地上石虎以及其他珍稀動物帶來正向影響，未來和泰集團將持續關注台灣在地需求，與台灣一同成長，創造更美好的未來。





• 大自然媽媽影片連結：https://www.facebook.com/watch/?v=1324423714750016





• LINE STORE「和泰吉祥物-虎力平安初登場」公益貼圖連結：https://store.line.me/stickershop/product/19771468/zh-Hant





• 更多和泰集團公益行動，請關注「和泰集團ESG•與美好台灣同行」粉絲專頁：https://www.facebook.com/Hotai.lovestart



