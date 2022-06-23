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和泰集團台灣原生動物守護計畫〈虎力平安元年〉守護台灣本土石虎

▲ 和泰集團台灣原生動物守護計畫〈虎力平安元年〉守護台灣本土石虎
▲ 和泰集團台灣原生動物守護計畫〈虎力平安元年〉守護台灣本土石虎

2GameSome - 有車賞

2022-06-23 01:25:00

和泰汽車多年來積極投入 ESG，今日（6/22）更宣布發起「台灣原生動物守護計畫」與行政院農委會特有生物研究保育中心合作，一同保護台灣本土原生石虎，希望台灣僅存不到 500 隻的珍貴石虎能夠持續繁衍，並且生生不息。

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台灣原生動物守護計畫〈虎力平安元年〉

過去和泰集團透過「Toyota 一車一樹計畫」守護山林海岸線，今年將突破 65 萬棵種植，守護台灣美麗的環境；2021 和泰運用 HINO 3.49 噸底盤，打造為全台首部野生動物行動醫療車，捐贈給野灣野生動物保育協會，讓更多野生動物回到山林，守護台灣的珍貴動物。

為了更深入守護台灣珍貴美麗物種，和泰集團發起「台灣原生動物守護計畫」與行政院農委會特有生物研究保育中心（簡稱行政院農委會特生中心）合作，一同保護台灣本土原生石虎，以〈虎力平安元年〉開啟台灣原生動物守護計畫，“呼哩平安“讓石虎平平安安，更象徵和泰集團守護台灣美麗珍稀的本土石虎的決心。

台灣原生動物守護計畫包含四大面向，從各面向守護石虎，包含：

  1. 石虎救援• Toyota RAV4 2.0 Adventure 4WD（車輛捐贈）
  2. 石虎移動安全• Toyota DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資• 「石虎出沒請小心」慢行警示牌（與南投縣政府合作）
  3. 石虎野放訓練• 石虎兄妹「虎力旺、虎力秀」、石家豪等
  4. 推廣石虎保育• Toyota Corolla Cross HV（車輛捐贈）• 和泰集團 ESG•與美好台灣同行粉絲專頁推廣• 支持友善石虎農家（選購石虎農家禮盒作為送禮選項；石虎保育的在地民眾頒獎典禮）

推出「公益吉祥物-虎力」，號召集團上下合力做保育

6/22 台灣原生動物守護計畫〈虎力平安元年〉記者會當天，和泰集團也正式介紹了集團吉祥物-“虎力”，虎力是台灣珍貴的石虎，「力」字除了傳遞石虎的生命力以外，也代表著希望大自然能生生不息的想法，同時「虎力」跟台語的「呼哩」唸法相同，代表「給予」之意，希望虎力可以一起集合大家的力量，守護在地

和泰集團台灣原生動物守護計畫包含四大面向(石虎救援、石虎移動安全、石虎野放訓練、石虎保育推廣)，攜手行政院農委會特生中心守護石虎。
和泰集團台灣原生動物守護計畫包含四大面向(石虎救援、石虎移動安全、石虎野放訓練、石虎保育推廣)，攜手行政院農委會特生中心守護石虎。

Toyota DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資

Toyota DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資為和泰集團和泰汽車、車美仕及行政院農委會特生中心與導航商Garmin共同開發。Toyota DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》提醒功能將哺乳類(石虎)及其他動物出沒的熱點路段資料加入導航圖資中，透過文字及語音提醒功能提醒駕駛「動物頻繁出沒，請注意減速慢行」，去降低對石虎及其他珍稀動物的危害，並提升車主的道路安全，攜手車主一同守護台灣石虎及其他珍貴動物，只要車主願意在行車時多留一份心，就可以讓他們平安回家。

和泰集團與行政院農委會特有生物研究保育中心及 GARMIN 一同成為石虎保育夥伴。和泰集團和泰汽車總經理蘇純興(中) 與 行政院農委會特有生物研究保育中心主任楊嘉棟(左) 及GARMIN亞洲總經理王正偉(右)。
和泰集團與行政院農委會特有生物研究保育中心及 GARMIN 一同成為石虎保育夥伴。和泰集團和泰汽車總經理蘇純興(中) 與 行政院農委會特有生物研究保育中心主任楊嘉棟(左) 及GARMIN亞洲總經理王正偉(右)。

透過動人石虎真實影像及公益貼圖 擴大公益影響力

為了讓大眾更了解石虎及石虎生存現況，和泰集團及行政院農委會特生中心一同拍攝「大自然媽媽」廣宣影片，從石虎寶寶主觀視角轉變為大自然媽媽的視角，從媽媽擔心石虎寶寶受到外在環境危險帶出特生中心在石虎救援上的努力，也呼籲大眾一同保育石虎。除此之外，和泰集團設計公益 LINE 貼圖「和泰吉祥物-虎力平安初登場」，藉由可愛的集團吉祥物虎力陪伴大家的日常，即日起，邀請大眾至 LINE STORE 下載「和泰吉祥物-虎力平安初登場」，貼圖所得將全數將捐贈行政院農委會特生中心經費作為石虎保育經費，讓石虎平安回家。

台灣原生動物守護計畫中石虎兄妹「虎力旺、虎力秀」於台北動物園出生，移至行政院農委會特生中心進行野放訓練，今年四月已回到大自然中。
台灣原生動物守護計畫中石虎兄妹「虎力旺、虎力秀」於台北動物園出生，移至行政院農委會特生中心進行野放訓練，今年四月已回到大自然中。

期許和泰集團「台灣原生動物守護計畫」能為這片土地上石虎以及其他珍稀動物帶來正向影響，未來和泰集團將持續關注台灣在地需求，與台灣一同成長，創造更美好的未來。

• 大自然媽媽影片連結：https://www.facebook.com/watch/?v=1324423714750016

• LINE STORE「和泰吉祥物-虎力平安初登場」公益貼圖連結：https://store.line.me/stickershop/product/19771468/zh-Hant

• 更多和泰集團公益行動，請關注「和泰集團ESG•與美好台灣同行」粉絲專頁：https://www.facebook.com/Hotai.lovestart

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