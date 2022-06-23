「猴痘」7大QA一次搞懂！ 全球急速擴散已攻進亞洲

Q1.猴痘是什麼?
猴痘是一種罕見傳染病，1958年由丹麥一所專門研究小兒麻痺的實驗室，從食蟹猴爆發的水皰病中發現，1970年剛果出現首例人類病例，此後平均每年發現上千病例，但極少出現在非洲外，本波疫情約2022年5月在英國開始傳播。
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疾管署莊人祥表示，上周有名赴歐洲出差的60多歲男性，返國時雙手出現水泡、水痘，因此通報為疑似病例，入境之後特別送往負壓病房隔離，但經採檢已排除；莊人祥也提到，預計這2天會將猴痘列入第二類法定傳染病，依據指引，若民眾染病需在24小時內回報，必要時得於指定機構隔離治療。
Q3.猴痘傳染途徑?
猴痘病毒可以透過肉眼無法分辨的皮膚傷口、呼吸道、黏膜進入人體，亦有非洲紀錄顯示，若直接接觸受感染的動物血液、體液、黏膜，即可能造成動物對人傳播，另外不當食用此類動物，也可能是病毒向人類傳播的來源之一。
美國一名獸醫表示，在2003年曾經意外染病，他指出，當時接觸了客戶攜帶的草原犬鼠，沒隔多久後就出現類似流感的病症，包括發燒、暈眩、噁心、疲勞、頭痛等，其中拇指還出現一個明顯水泡，所幸依靠抗生素等藥物，身體很快復原，但拇指的疼痛感仍持續相當長一段時間。
研究顯示，人與人間雖有出現交叉感染，但此類情形仍屬少見，會發生通常是在長時間面對面，導致呼吸道大飛沫傳播，或是透過直接接觸感染者的體液、被汙染的物體（個人衣物等）傳播，另外，過去也發生過母嬰感染，或因醫療行為而染疫的情形。
Q4.猴痘的症狀有哪寫?該如何通報?
猴痘潛伏期通常在7到14天，早期的症狀包括頭痛、肌肉疼痛、發熱、疲勞；發熱1到3天內，病患身上會出現類似天花的皰疹，約有95%病例出現在臉部、手掌與腳掌75%、口腔70%、生殖器30%、結膜20%，約有5成患者患有淋巴結腫大。
疾管署指出，若有臨床醫師碰到疑似個案，可於傳染病通報系統選擇天花選項，並備註疑似「猴痘」，將檢體送往昆陽實驗室採檢。
Q5.猴痘致死率有多高?
猴痘目前分為2個演化支，分別為剛果盆地支和西非支，前者致死率達10%，先前已有研究發指出會人傳人；後者致死率不足1%，但在2022年猴痘爆發後，才發現有人傳人情形。
Q6.有預防猴痘的疫苗嗎?
猴痘目前尚無特定療法，但研究指出，天花疫苗對猴痘的防護力約有85%，對此，美國食品藥物管理局已於2019年，核准由含有減弱天花病毒株製成之新疫苗(JYNNEOS)。
Q7.預防方式?
世界衛生組織表示，與病人密切接觸，是傳播病毒最重要的因素，在沒有特效治療與疫苗的情況下，減少人群感染的唯一方式就是提高對危險因素的認識，開展宣傳教育。
疾管署也呼籲民眾，盡量將食物徹底煮熟後再詞用，若有返國民眾出現相關症狀，務必主動告知機場、港口檢疫人員，同時向醫師說明旅遊接觸史。（編輯：陳苾暐）