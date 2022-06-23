炎亞綸發言被扭曲「痛到無助」　生活180度轉變

炎亞綸（吳庚霖）在犯罪影集《我願意》飾演邪教信徒，淚流滿面接受教主姚淳耀賦予突破極限的挑戰，劇中姚淳耀台詞：「每次改變都是這麼痛，浴火重生也要先奔向火焰，怎麼會不痛？」讓人印象深刻。炎亞綸受訪認同改變得要突破認識自己的極限，他在現實生活中曾痛過多次，痛到無助、痛到驚訝自己在生活發生的變化。他透露曾因發言被轉載，而被套上不同情緒的框架，讓家人與親友擔心，以及身旁工作夥伴不安，讓他開始思考如何堅持正確的價值觀，與用行動實踐與改變這樣的生態。
海報上飾演邪教教主的姚淳耀敞開雙手，歡迎信眾們入教，接受心靈洗滌，一名神祕男子虛弱地倒在前方相當駭人，炎亞綸、高慧君、吳奕蓉、鄒承恩與王渝屏等信徒，或是入魔大喊、或是蒙著眼睛，凸顯了心靈成長團體裡的階級與每個信眾間呈現的眾生相。
姚淳耀為揣摩教主模樣，首次嘗試接髮，他透露拍攝前期還在摸索教主肢體魅力，導演吳洛纓要求他可以在鏡頭語言的空間裡自在地跑來跑去，又或是穿著鞋子踩在沙發上，讓他當下驚覺：「真的假的？可以這樣？」沒想到他像是打開開關般，到處亂跑，從桌子鑽下去，再爬出來，跑到超過眾人的預期，「這顆鏡頭拍完很過癮，好像開啟了扮演教主的開關。」
吳奕蓉對戲裡極限挑戰課程印象深刻，「我本來就怕冷又怕水，游泳技術很差，拍攝當天突然氣溫驟降，每個人都發抖，牙齒直打顫，上岸後連拿著薑茶的手都還抖到無法喝」。她心有餘悸的說：「好在劇組防護得當，擔心演員們失溫，所以不讓大家在水裡待太久。」高慧君幽默說：「改變會痛的…那就是會了減重的重訓吧，很痛。」鄒承恩也笑喊：「年紀越大，改變就越痛，踏入行是我人生很大的改變，以前收入很穩定，進來之後沒收入餓了1年，都要去劇組蹭飯吃，還好劇組都吃很好。」《我願意》7月29日起每周五晚上8點於中華電信MOD/HamiVideo播出。