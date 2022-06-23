美女醫籲「確診12症狀」快就醫！專家：吃5食物縮短病程

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那麼若想縮短病程，該怎麼從營養補充著手呢，營養師高敏敏就建議可以食用「5大類食物」緩解不適。第一「維他命C」，多吃新鮮蔬果，有利縮短病程。像是芭樂、奇異果、小番茄等，都是維生素C含量豐富的食物，保健品則可以補充維他命C片或是發泡錠。
第二「維他命B群」，壓力大易流失，加強身體各機能代謝力。食物可以以非精緻全穀類為主像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等；第三「多喝水」，可視情況補充電解質。除每日喝水量要達到2000ml以上，也可以多補充電解質，避免身體缺水讓症狀加劇、電解質失衡，如果有必要也可以購買藥局的專用電解質補充液。
第四「優質蛋白質」，選擇天然優質蛋白質，幫助修補免疫組織、降發炎，像是雞蛋、豆腐、魚肉等，想多攝取蛋白質，則可以購買高蛋白飲品；第五「Omega3好油」，魚油、堅果、亞麻仁油，降低身體發炎，若想補充更完整的魚油，也可以購買綜合魚油、純EPA魚油。
最後，高敏敏也表示，如果不小心確診陽性也不用慌張，採取正確應對方式並搭配多休息，才能加速痊癒、減少後遺症幫助更快恢復健康生活，「平時也請大家確實的將口罩戴好、少出門、勤消毒，把自己跟周遭人事物都當成感染源、感染者，時刻提高警覺！與病毒共存，一起加油」。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】