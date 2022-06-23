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美女醫籲「確診12症狀」快就醫！專家：吃5食物縮短病程

▲營養師高敏敏建議食用「5大營養素」以便縮短病程；另外，家庭科醫師許書華也提醒，若出現胸痛、心跳加速、血壓低等症狀，應立即就醫。（示意圖／取自pixabay）
▲營養師高敏敏建議食用「5大營養素」以便縮短病程；另外，家庭科醫師許書華也提醒，若出現胸痛、心跳加速、血壓低等症狀，應立即就醫。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-23 12:51:29

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，國內本土確診個案也已經超過300萬人染疫，若自己或家人不幸確診也別擔心，營養師高敏敏建議食用「5大營養素」以便縮短病程；另外，家庭科醫師許書華也提醒，若出現呼吸困難、胸痛、心跳加速、血壓低等12項症狀，應立即就醫。

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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師授權提供）
家庭科醫師許書華表示，新冠輕症常見症狀有喉嚨痛、癢、乾咳、鼻塞、流鼻水、肌肉痠痛、頭痛、食慾不振、發燒，居家隔離期間，多休息即可。不過若出現呼吸困難、很喘持續胸痛、心跳加速、血壓低、血氧下降、嘴唇、指甲發紫、意識模糊、昏倒、少念無尿脫水、高燒不退、劇烈頭痛等「中重症狀」，應立即就醫，需要時請回叫救護車。

▲營養師高敏敏建議食用「5大營養素」以便縮短病程。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲營養師高敏敏建議食用「5大營養素」以便縮短病程。（圖／高敏敏營養師授權提供）
那麼若想縮短病程，該怎麼從營養補充著手呢，營養師高敏敏就建議可以食用「5大類食物」緩解不適。第一「維他命C」，多吃新鮮蔬果，有利縮短病程。像是芭樂、奇異果、小番茄等，都是維生素C含量豐富的食物，保健品則可以補充維他命C片或是發泡錠。

第二「維他命B群」，壓力大易流失，加強身體各機能代謝力。食物可以以非精緻全穀類為主像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等；第三「多喝水」，可視情況補充電解質。除每日喝水量要達到2000ml以上，也可以多補充電解質，避免身體缺水讓症狀加劇、電解質失衡，如果有必要也可以購買藥局的專用電解質補充液。

第四「優質蛋白質」，選擇天然優質蛋白質，幫助修補免疫組織、降發炎，像是雞蛋、豆腐、魚肉等，想多攝取蛋白質，則可以購買高蛋白飲品；第五「Omega3好油」，魚油、堅果、亞麻仁油，降低身體發炎，若想補充更完整的魚油，也可以購買綜合魚油、純EPA魚油。

最後，高敏敏也表示，如果不小心確診陽性也不用慌張，採取正確應對方式並搭配多休息，才能加速痊癒、減少後遺症幫助更快恢復健康生活，「平時也請大家確實的將口罩戴好、少出門、勤消毒，把自己跟周遭人事物都當成感染源、感染者，時刻提高警覺！與病毒共存，一起加油」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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