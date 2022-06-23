foodpanda啟動「5G」環保外送，提供外送夥伴電動車購車優惠。

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foodpanda 總經理方俊強表示：「凝聚共識，影響無限！環境永續發展需由各界協力付諸實行， foodpanda 一直在思考如何透過平台影響力讓永續行動走得更深遠、更廣闊，而共享永續正是我們未來的行動方針，foodpanda 創新既有營運模式，串聯外送產業鏈發揮一加一大於二的加乘力量，與全世界共享環境友善的正向成果。」環境永續是所有地球公民的共同課題，根據工研院永續行為調查，多數民眾對響應永續的行為落實意願偏低， foodpanda 直擊環保痛點，期望透過 5G 永續行動，拓展影響範疇，並分享短中期目標：於 2022 年累計減廢達 2,000 萬公斤，更將集結減廢、減碳、減塑的永續成果，預計於 2025 年累計減少 6,000 萬公斤！為解決店家端的環保痛點，foodpanda 攜手環保團體 RE-THINK 重新思考首創「環境友善店家」計畫，針對店內環境、外送外帶及食材三大面向，規劃 9 項環保標準，鼓勵餐飲業者自發性投入永續發展，計畫推行近一年，總計 780 間店家通過審核成為環境友善店家。店家透過簡化餐點包裝、提供自備容器優惠及餐點份量選擇等，減少一次性垃圾與食物浪費，預計 780 間合格店家一年可減廢 161,624 公斤，相當於減少約 808 萬個 700 ml 的塑膠飲料杯，進而落實源頭減廢，降低環境負荷。環境友善店家更邀請許多連鎖品牌共襄盛舉，如：星巴克、漢堡王、21世紀、大戶屋、大苑子、bb.q CHICKEN、Go Lean 健康餐盒 x Just kitchen等，跨足不同餐飲類型，且遍布全台 21 縣市，提供消費者多元選擇！另一方面，台灣 foodpanda 對環保的投入更帶動其他國家的參與，foodpanda 香港及新加坡接連響應推出環境友善店家計畫，目前全亞太已有破 1,500 間環保店家，未來更期待拓展至全亞太市場！為歡慶 780 間環境友善店家上線，讓消費者輕鬆參與環保，foodpanda 提供加碼優惠，7/22 前訂購環境友善店家滿 $299，輸入優惠碼【友善環境】即享最高 $30 折扣優惠，每人限用 2 次，限指定店家使用，優惠數量有限兌完為止。foodpanda 相信源頭減塑是永續外送的關鍵，首次推出環保餐盒，並提供相對優惠的價格，鼓勵餐廳取代塑膠餐盒，邁出環保第一步！foodpanda 環保餐盒採用全植物纖維製成，材質單一且無塑膠淋膜，可減少對地球的負擔，目前全台 20 間 Go Lean 健康餐盒x Just Kitchen 已率先響應，未來 foodpanda 也將致力鼓勵更多餐廳業者一起響應。另一方面，foodpanda 積極凝聚同仁的永續意識，並鼓勵付諸具體行動，呼應世界地球日，foodpanda 鼓勵同仁們點購環境友善店家、循環容器外送及蔬食餐飲，期許每一位員工都能成為平台最佳永續大使，推廣永續觀念！foodpanda為打造低碳外送生態圈，foodpanda 積極洽談五大電動車品牌，提供額外購車優惠，鼓勵外送夥伴優先選擇電動車。