車手李彥翰成立親子賽車運動訓練之『39小童卡丁俱樂部』，投身賽車基礎教育

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這些年來，其實在賽車圈有不少親子檔，目前台灣不少頂尖卡丁車手都是所謂的車手二代，時常集體雄踞頒獎台，但這些親子檔大多都是以父子檔為主，李彥翰與李羽晨是其中極少數的父女檔，李羽晨自開始接觸卡丁車就戴著粉紅色安全帽，特別顯眼，「粉紅帽 」的暱稱也因此傳開，也讓更多人注意到這對父女檔。
而李彥翰自龍潭賽車場時代就開始參與賽車運動，接著到大鵬灣賽車場時期，先後拿下2012台灣房車錦標賽無限組冠軍，2016台灣大賽車s2000組年度冠軍與2017台灣房車錦標賽NTCC廠車組年度冠軍，在台成績斐然，因此決定走出台灣闖一闖，2017年在珠海600公里耐久賽中亦拿下A組冠軍，同時，參與華夏盃等中國與亞洲相關賽事，也投入著名的澳門大賽，參與GT4組別賽事。
李彥翰在台灣連續拿下年度冠軍後，到了國外參與賽事，才真正感受到正規國際賽事中，車隊整體運作與規模與台灣間差距甚大，參與GT賽事時，車隊安排他與歐洲GT職業車手搭檔，初期練車時，車隊技師以監測系統，數據化、系統化分析其與隊友的差異，明確點出落差之處，立刻對症下藥，讓他見識到數據化與系統化分析的重要性，也讓他得以快速改進缺點而加速進步，當時，已經讓他萌生要將這樣正規觀念帶回台灣的念頭。
近兩年，受到COVID-19疫情影響，李彥翰除了忙於工作，亦將參賽重心移回台灣，參與卡丁車賽事維持手感，期間也帶著李羽晨姊弟一同練車，李羽晨在此之前，五歲時就接觸卡丁車，起初李彥翰僅抱著讓孩子嘗試看看的想法，讓李羽晨接觸卡丁車，結果她竟開著開著開出了興趣，練習圈數越跑越多，直到精疲力盡為止，李彥翰也為此決定購入新車，讓李羽晨在七歲時正式開始參賽。
也因為帶著孩子參與卡丁車，讓李彥翰希望能把自己教育孩子練車與參賽的過程與經驗分享出去，同時身邊有不少好友、車友也希望李彥翰帶著自己孩子一同參與賽車運動，所以李彥翰決定成立『39小童卡丁俱樂部』，讓對於賽車有興趣的親子們可以一同參加，一同接受正規的賽車訓練。
提到關於對於李羽晨的賽車教學，李彥翰是採比較開放性、啟發式的模式，重於基礎觀念的建立，並不會以教條式模式，硬性規定或強制李羽晨應該怎麼做，而是告訴她基礎觀念，讓她在實際練車與比賽中體會技巧與觀念應用，下場後，李彥翰僅會針對重點提醒，並與李羽晨互相討論自己的想法，讓孩子自己在實際駕馭過程中體悟箇中道理。
關於『39小童卡丁俱樂部』預計會在2022年夏天於新北林口成立第一個正式據點，讓對卡丁車有興趣或已經想實際參與的朋友們可以有上課與聚會的場所，目前已有多組親子組準備加入實際課程，原則上所有教學都會以客製化安排，依照每一位學員與家長的狀況來制定上課內容，若需要實際下場練車，初期練車場地會以林口鄰近的卡丁車場為主，初步規劃一天的練車課程與所需之陪同技師費用為一萬元左右，李彥翰表示，初期目標是『39小童卡丁俱樂部』在夏天開始正式運作後，至明年可以有至少五組親子或兒童開始實際參賽，並再逐步擴大規模，希望藉由親子共同參與相同的運動，不僅增進親子感情，也為台灣賽車運動盡一份心力。