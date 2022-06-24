ELLE總編輯楊茵絜猝逝！營養師盤點甲亢7症狀、5飲食原則

我是廣告 請繼續往下閱讀
那麼常見的甲亢症狀有哪些呢？高敏敏指出，症狀1為常常容易感到緊張、焦慮，或是躺在床上難入睡、輾轉難眠，也會為了一點小事發脾氣，症狀2為脖子腫大 喉嚨有壓迫感及異物感，症狀3為無預警胸悶、心悸、血壓上升，或是無劇烈運動心跳還是加快，症狀4為眼球突出、有異物感，或是有嚴重畏光、視力變模糊，症狀5為胃口莫名變大，但體重卻反降（半年內體重減輕5％-10％），症狀6為手抖冒汗、怕熱、口乾舌燥，症狀7則是女生經血量少，而且經期混亂，高敏敏呼籲，若是症狀有出現2-3項，且發生時間持續1個月以上，就應該就醫，並尋求新陳代謝科醫師協助。
此外，高敏敏還分享，甲狀腺亢進患者該注意的飲食有幾項原則，第1是避免高碘食物，如海藻類（海帶、海苔、紫菜等）、海產類（海魚、貝、蝦、蟹等），第2為限制精緻甜食攝取，少吃蛋糕、麵包、飲料等甜食，預防血糖突然快速上升，造成身體負擔，第3則要避免高濃度咖啡因，像是濃茶、咖啡 避免手抖、心悸症狀惡化，第4點是禁止抽菸、喝酒，香菸中含有大量尼古丁，會促進甲狀腺激素分泌而酒精則會加重負擔，最後第5點就是記得補充水溶性維生素，維生素B群、C…在高新陳代謝下，會消耗大量身體營養素。
至於該補充什麼樣的營養素呢？同為美女營養師的美姬瑜珈表示，由於甲狀腺機能亢進會讓身體代謝速度加快，容易讓人體內的醣類、 蛋白質、 脂肪、 維生素以及礦物質消耗過多，因此需要含鋅食物（甲狀腺機能亢進時，血液中的鋅會減少），包含杏仁、納豆、糙米以及大豆，以及維生素B1、B2、B6，包含麥芽、豌豆、豬肉、香蕉、花生、蘋果、白菜，還有維生素A，包含南瓜、菠菜、小松菜、茼蒿、胡蘿蔔，也建議甲亢患者不用太緊張，只要好好控制跟調理，也可以一直健健康康的！除了飲食上需要注意，也要記得定期回診追蹤。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】