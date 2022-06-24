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ELLE總編輯楊茵絜猝逝！營養師盤點甲亢7症狀、5飲食原則

▲美女營養師高敏敏表示，其實有很多甲狀腺亢進的患者不知道自己已罹病，因為症狀看起來相當常見。（示意圖／取自Pixabay ）
▲美女營養師高敏敏表示，其實有很多甲狀腺亢進的患者不知道自己已罹病，因為症狀看起來相當常見。（示意圖／取自Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 14:34:56

《ELLE》總編輯楊茵絜在6月21日凌晨因甲狀腺風暴引發心臟衰竭，於台安醫院逝世，楊茵絜同時也是知名作家楊渡之女，悲痛消息讓楊渡發文慟喊「妳帶給我成長的喜悅，勝過天地間一切」，也引起不少人對於甲狀腺風暴的重視，對此美女營養師高敏敏就表示，其實有很多甲狀腺亢進的患者不知道自己已罹病，因為症狀看起來相當常見，可能是心跳變快、身體代謝變快、比較怕熱⋯等，導致容易輕忽，但若不好好治療，可能引發會甲狀腺風暴，死亡率高達90%，因此她也和營養師好友美姬瑜珈分享了甲亢常見的7大症狀及甲亢患者的5大飲食原則。 

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▲《ELLE》總編輯楊茵絜驚傳於6月21凌晨因心臟衰竭病逝，而她的名作家父親楊渡則在今（22）日發文哀悼愛女。（圖／翻攝楊渡臉書）
▲《ELLE》總編輯楊茵絜驚傳於6月21凌晨因心臟衰竭病逝，而她的名作家父親楊渡在22日發文哀悼愛女。（圖／翻攝楊渡臉書）
美女營養師高敏敏透露，甲狀腺荷爾蒙與人體「內分泌及新陳代謝速率」有很大的關係，而甲狀腺機能亢進就是指甲狀腺荷爾蒙分泌過度，而造成「內分泌失調」的一種臨床症候群，甲狀腺風暴(thyroidstorm)則是指甲狀腺機能亢進的急性併發症，有時會連動到身體的心血管系統、神經系統、肝膽腸胃系統等，導致出現心律不整、心衰竭、瞻妄、昏迷、腹瀉、噁心、嘔吐、黃疸等不適症狀，如果症狀嚴重可能還會出現心臟、呼吸、器官衰竭，使得死亡風險增高。 

▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲美女營養師高敏敏表示，若不好好治療甲亢，可能引發會甲狀腺風暴，死亡率高達90%。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
那麼常見的甲亢症狀有哪些呢？高敏敏指出，症狀1為常常容易感到緊張、焦慮，或是躺在床上難入睡、輾轉難眠，也會為了一點小事發脾氣，症狀2為脖子腫大 喉嚨有壓迫感及異物感，症狀3為無預警胸悶、心悸、血壓上升，或是無劇烈運動心跳還是加快，症狀4為眼球突出、有異物感，或是有嚴重畏光、視力變模糊，症狀5為胃口莫名變大，但體重卻反降（半年內體重減輕5％-10％），症狀6為手抖冒汗、怕熱、口乾舌燥，症狀7則是女生經血量少，而且經期混亂，高敏敏呼籲，若是症狀有出現2-3項，且發生時間持續1個月以上，就應該就醫，並尋求新陳代謝科醫師協助。 

▲（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏及美姬瑜珈分享，甲狀腺亢進患者該注意的5大飲食原則。（圖／美姬瑜珈營養師、高敏敏營養師授權提供）
此外，高敏敏還分享，甲狀腺亢進患者該注意的飲食有幾項原則，第1是避免高碘食物，如海藻類（海帶、海苔、紫菜等）、海產類（海魚、貝、蝦、蟹等），第2為限制精緻甜食攝取，少吃蛋糕、麵包、飲料等甜食，預防血糖突然快速上升，造成身體負擔，第3則要避免高濃度咖啡因，像是濃茶、咖啡 避免手抖、心悸症狀惡化，第4點是禁止抽菸、喝酒，香菸中含有大量尼古丁，會促進甲狀腺激素分泌而酒精則會加重負擔，最後第5點就是記得補充水溶性維生素，維生素B群、C…在高新陳代謝下，會消耗大量身體營養素。 

至於該補充什麼樣的營養素呢？同為美女營養師的美姬瑜珈表示，由於甲狀腺機能亢進會讓身體代謝速度加快，容易讓人體內的醣類、 蛋白質、 脂肪、 維生素以及礦物質消耗過多，因此需要含鋅食物（甲狀腺機能亢進時，血液中的鋅會減少），包含杏仁、納豆、糙米以及大豆，以及維生素B1、B2、B6，包含麥芽、豌豆、豬肉、香蕉、花生、蘋果、白菜，還有維生素A，包含南瓜、菠菜、小松菜、茼蒿、胡蘿蔔，也建議甲亢患者不用太緊張，只要好好控制跟調理，也可以一直健健康康的！除了飲食上需要注意，也要記得定期回診追蹤。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】   

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