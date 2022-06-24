特企／臺東雲端國際旅展鳥瞰視角　全臺唯一空中導覽啟航

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因應疫情影響，縣府自去年將往年的實體旅展升級，是全國第一個辦理雲端旅展縣市，吸引超過20家海外媒體一同觀看；今年再次辦理「2022臺東雲端國際旅展」，協助在地業者跨越疫情與國界和海外業者對接，以線上行銷方式，讓臺東成為國內外觀光客旅遊首選。
今天上午首場直播活動由臺東縣副縣長王志輝、交觀處長余明勳與主持人Ken、日本藝人大久保麻梨子一起分享臺東旅遊的口袋名單，揭曉必吃、必去、必玩景點和必買好物，並邀請王副縣長在直播時，搭乘今年首度啟航、全臺唯一的空中導覽—安捷航空九人座客機，體驗疫情期間也能「島內偽出國」，鳥瞰臺東縱谷線美景。
今年雲端國際旅展特別邀請來自新加坡、日本及香港的網路名人合作，線上展開一段三天兩夜、海陸空體驗的臺東之旅。旅展官網也提供臺東觀光旅遊最新資訊，以360°影音技術零時差、無國界地展現臺東不同視角，以實況直播帶領觀眾同步體驗臺東深度旅遊。下午2點舉辦「臺東雲端國際旅展」線上洽談會，邀請在地品牌與國際買家線上交流，提供平台讓臺東旅遊業者線上推廣豐富的觀光資源，將線上體驗轉化為實體訂單。
明(25)日上午邀請香港歌手SingSingRabbit參與直播，與深耕臺東超過十年、主張友善環境及文化傳承的「島嶼見學旅行社」，帶領觀眾雲端展開綠島浮潛之旅，在美食與慢生活步調中一窺自然之美。下午時段由新加坡歌手Ferlyn G接棒，線上走訪旅人驛站鐵花文創館、鐵花新聚落及THE GAYA HOTEL，展開藝文輕旅行。晚上由日本籍YouTuber Lin Lin上線，由普悠瑪旅行社規劃與觀眾一起踏上「山外山傳奇」的山林冒險，在森林導覽、星空晚餐與營火晚會中享受臺東夜晚的美好與療癒。
26日(日)上午由香港歌手SingSingRabbit再度與線上觀眾到風景富麗、充滿人文底蘊的長濱鄉，感受海洋魅力與大自然的鬼斧神工，體驗竹湖山居140米高空樹冠滑索的刺激。第六場直播由新加坡名媛總裁Cheryl攜手阿吉旅遊、國度旅行社展開單車之旅，沿著太麻里車站與南迴線享受臺東南迴鐵馬風情，為旅程畫上完美句點。
臺東縣政府表示以打造「慢經濟」典範城市為藍圖，用在地「真、善、美」特質擦亮臺東品牌，依據各鄉鎮資源與特性開發各具特色的觀光遊憩方式。本次「2022臺東雲端國際旅展」以365天的有機旅遊歡迎大家隨時啟程，到臺東展開一場深度慢遊。