徐乃麟和帥兒首次PK遊戲　老爸苦喊：這麼殘忍？

華視本週六06/25晚間10點《天才衝衝衝》邀請到小鐘、屈中恆、楊繡惠、哈孝遠、張立東、楊昇達、邵庭、琳妲、藍星蕾、劉璇到節目中挑戰，本次錄影來了一位特別來賓；乃哥兒子徐新洋，成為難得首次父子在《天才衝衝衝》同台較勁。當來賓都介紹完乃哥還跪求各位：「要多多照顧啊！」讓徐新洋緊張到不行，也能看出乃哥有多麼愛子心切。私下問乃哥有無傳授遊戲的一些訣竅給兒子，乃哥坦承沒有，並表示：「上通告前有關心他，而他好像早已做足了功課。兒子國二就到加拿大，中文程度不算好，但遊戲中表現不錯，連製作單位都說好！」徐新洋經紀人也說：「他真的研究很久才敢來上衝衝衝。」父子被問到未來是否有更多同框的機會？乃哥直白地說：「會啊，連自己的新節目都已經安排了！」徐新洋則說：「有機會一定會期待，畢竟跟老爸默契很不錯。」
首輪單元「形容詞TEMPO」在兩隊無意間的指派下，立刻迎來精彩的父子對決，讓乃哥皺眉苦喊：「這麼殘忍？」曾國城也因此表示：「很難得看到父子同框啊！」哈孝遠在旁邊笑著直說：「你等一下就會看到父子相殘。」讓眾人笑翻。 果不其然沒多久父子就碰上相殺的局面，一開始徐新洋就不斷出難題，乃哥依舊穩住陣腳、輕鬆應對，還自信地說：「我不怕！」但是當兒子說出：「色色的！」乃哥卻一時接不下去，一旁則有人虧乃哥並大喊：「就講自己啊！」乃哥則臉紅地解釋：「我不能把本性講出來。」所有人也因此笑了出來，知道乃哥是因為在兒子面前所以才害羞。
另外動作版「記憶TEMPO」更是考驗各位來賓的記憶，兩隊各派3位上場比賽，開場經驗老道的乃哥就說：「基本腦容量能記住四到八個就不錯了！」而小鐘這次表現可圈可點還「笑」果滿滿，他出題用鬼臉的動作比出「楊繡惠」，害晚輩楊昇達不敢照比，張立東則在一旁笑說：「楊繡惠的臉你要用更猙獰的方式比！」一旁小鐘邊解釋還故意又在繡惠姊面前比一次鬼臉，讓她怒氣衝衝朝小鐘奔去！而全場都被逗得捧腹大笑。全新升級版的《天才衝衝衝》將持續帶給觀眾更多精彩的爆笑內容，請鎖定每週六晚間十點於華視主頻播出的《天才衝衝衝》。（編輯：楊穎軒）