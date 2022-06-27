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張棋惠自爆喝醉會「脫光全身」　擅自模仿李炳輝竟遭解約

▲張棋惠自爆喝醉會脫光衣服。（圖／衛視中文台提供）
▲張棋惠自爆喝醉會脫光衣服。（圖／衛視中文台提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-27 19:30:00

節目《一袋女王》日前錄影邀請孫鵬、阿諾、梁赫群及張棋惠，上節目分享道歉好處多的親身故事。其中張棋惠回憶過去曾在螢光幕前失態，還加碼模仿李炳輝橋段，怎料事後慘遭經紀公司解約，不過事隔多年，張棋惠再次遇到前東家，誠心道歉後，雙方也因此和好。

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▲孫鵬（左起）、張棋惠、曾國城、JR、巴鈺、阿諾和梁赫群上節目《一袋女王》。（圖／衛視中文台提供）
▲孫鵬（左起）、張棋惠、曾國城、JR、巴鈺、阿諾和梁赫群上節目《一袋女王》。（圖／衛視中文台提供）
張棋惠透露當時經紀公司重新塑造性感女神形象讓她重回演藝圈，除了拍了一系列大尺度雜誌照片，還有發片計畫。有次張棋惠上孫鵬主持的節目，那集主題是「我的爸媽是酒鬼」，她就帶著爸爸上節目順便宣傳。張棋惠說自己是個只要一喝酒就會把全身衣服脫掉，但當時節目有提供每個人半杯紅酒，因為節目上所有人都有喝，張棋惠想說那就喝一口就好，沒想到喝了一口，孫鵬突然要屈中恆跟她乾杯，因為錄影已經快到尾聲，她覺得沒關係就乾杯，結果立刻喝醉整臉脹紅。

當時剛好講到模仿話題，張棋惠就說爸爸會模仿豬哥亮，爸爸模仿完後，已經有點意識不清的張棋惠，竟然說自己會模仿李炳輝，孫鵬一聽因為反差極大，要求她現場來一段，張棋惠也就乖乖照做，模仿結束後張棋惠還說：「我會被我老闆打死」。

果不其然一個禮拜後，經紀公司老闆約談張棋惠，覺得她在節目上喝酒的形象，不符合公司想幫她塑造的形象，所以決定跟她解約。張棋惠說當時年紀小，所以沒有特別跟老闆說聲對不起，5、6年後張棋惠與當時經紀公司老闆在同個工作場合上遇到，老闆覺得自那次以後，張棋惠就很做自己，也很為她開心，回家後張棋惠特地傳了一長串訊息，把當時沒說出的歉意透過訊息表達，由於當初已經過去，對方也很大氣的說沒關係，往後若有工作也都會找張棋惠合作。

▲張棋惠分享與前東家鬧翻的經過。（圖／衛視中文台提供）
▲張棋惠分享與前東家鬧翻的經過。（圖／衛視中文台提供）
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