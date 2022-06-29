特企／OZIO全新蜂王乳凝露　肌膚補水超到位！

近年台日掀起一股「All in One」保養風潮，由日本品牌OZIO(歐姬兒)製造的蜂王乳凝露更是一大指標。OZIO在今年新春更推出了15倍升級版的「蜂王乳凝露EX」，添加更高濃度的保濕撫皺成分，引來眾多消費者搶購！短短2周便全數售罄，締造OZIO系列商品「首賣即秒殺」的傲人紀錄！
今(2022)年夏天，OZIO「蜂王乳凝露EX」將再次登台，不論是鐵粉還是新粉，今夏保濕就從15倍升級的「蜂王乳凝露EX」開始！讓肌膚狀態隨時維持滿水位。而OZIO蜂王乳最令人熟知的就是它All in One、保濕撫皺的驚人效果，今年全新推出的蜂王乳凝露EX強化了保濕與撫皺力，讓肌膚保水度立刻提升一個檔次！造就極致彈潤，緊緻光滑的美肌。除此之外，新包裝瓶身高雅、精緻的設計，帶給大眾耳目一新的感受。
OZIO蜂王乳在日本、台灣造成轟動，累積銷售數字已突破1200萬，更是連續7年榮獲國際評鑑大賞！知名八點檔女星王宇婕也是OZIO多年的愛用者，她表示：「升級版的蜂王乳凝露EX一用就回不去了！」「蜂王乳凝露EX」除了將保濕成分提高至市面上少見的15倍！52種美容精華，加上日本抗老專利成分Nahlsgen，搭配獨家研發的微膠囊滲透技術，每天只要1瓶就能輕鬆達到深層保濕、抗皺撫紋！比原版蜂王乳更滋潤、鎖水更持久、更適合肌膚總是覺得乾燥的你。
OZIO「蜂王乳凝露EX」即將在六月底再次與大家見面，挾帶著「15倍保濕升級」、「首賣2周即完售」的超高人氣，一定能讓消費者買到最頂級，能夠長期呵護肌膚的保養品。最優惠的價格都在OZIO蜂王乳凝露EX官方網站。