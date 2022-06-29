COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／OZIO全新蜂王乳凝露　肌膚補水超到位！

▲OZIO最強新品「蜂王乳凝露EX」年初限量登台，即締造2周秒殺紀錄，如今正式回歸！（圖／品牌提供）
▲OZIO最強新品「蜂王乳凝露EX」年初限量登台，即締造2周秒殺紀錄，如今正式回歸！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-29 11:42:35

近年台日掀起一股「All in One」保養風潮，由日本品牌OZIO(歐姬兒)製造的蜂王乳凝露更是一大指標。OZIO在今年新春更推出了15倍升級版的「蜂王乳凝露EX」，添加更高濃度的保濕撫皺成分，引來眾多消費者搶購！短短2周便全數售罄，締造OZIO系列商品「首賣即秒殺」的傲人紀錄！

我是廣告 請繼續往下閱讀
今(2022)年夏天，OZIO「蜂王乳凝露EX」將再次登台，不論是鐵粉還是新粉，今夏保濕就從15倍升級的「蜂王乳凝露EX」開始！讓肌膚狀態隨時維持滿水位。而OZIO蜂王乳最令人熟知的就是它All in One、保濕撫皺的驚人效果，今年全新推出的蜂王乳凝露EX強化了保濕與撫皺力，讓肌膚保水度立刻提升一個檔次！造就極致彈潤，緊緻光滑的美肌。除此之外，新包裝瓶身高雅、精緻的設計，帶給大眾耳目一新的感受。

OZIO蜂王乳在日本、台灣造成轟動，累積銷售數字已突破1200萬，更是連續7年榮獲國際評鑑大賞！知名八點檔女星王宇婕也是OZIO多年的愛用者，她表示：「升級版的蜂王乳凝露EX一用就回不去了！」「蜂王乳凝露EX」除了將保濕成分提高至市面上少見的15倍！52種美容精華，加上日本抗老專利成分Nahlsgen，搭配獨家研發的微膠囊滲透技術，每天只要1瓶就能輕鬆達到深層保濕、抗皺撫紋！比原版蜂王乳更滋潤、鎖水更持久、更適合肌膚總是覺得乾燥的你。

OZIO「蜂王乳凝露EX」即將在六月底再次與大家見面，挾帶著「15倍保濕升級」、「首賣2周即完售」的超高人氣，一定能讓消費者買到最頂級，能夠長期呵護肌膚的保養品。最優惠的價格都在OZIO蜂王乳凝露EX官方網站。

「3大保養秘訣」 讓你永保20歲　皮膚醫師揭凍齡的秘密

女星出道30歲紅不了!為買保養品待7家店打工　1週排8次班

染疫後如何飲食保養？改善３大新冠後遺症，營養師教這樣吃！

從小美到大！《夢華錄》劉亦菲神仙顏值保養祕訣大公開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀