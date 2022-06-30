渦輪油電加四驅行不行？就開HYUNDAI Santa Fe司馬庫斯走一回

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司馬庫斯，上帝的部落
司馬庫斯位於新竹縣尖石鄉海拔1,500公尺內山，是個擁有巨大神木群的泰雅部落，也因與世隔絕，直到1979年方才引入電力，更遲至1995年於焉完成聯外道路興建，由此保有高山部落渾然天成純樸之美，而近年國內旅遊風氣盛行，司馬庫斯因其獨一無二景緻與特質，不僅一躍成為領略原民文化及享受山林風情的觀光熱點，離台北或台中約三個半小時的自駕車程，更成為週休二日欲遠離塵囂時的完美選項。
而今僅管司馬庫斯有民宿也有露營區，選擇夜泊於此享受山林洗禮再愜意不過，但通往此地唯一的聯外產業道路不僅路面崎嶇破損，彷彿無盡的迂迴急彎與狹小陡坡，也在在嚴格考驗著駕駛者的技術及車輛本身的能耐，於是乎當我們領到這輛Santa Fe GLTH-D試駕車時自然不做二人想，立刻選上司馬庫斯作為檢視性能的試煉場域。
渦輪加油電加四驅，Santa Fe這般動力組合很夢幻！
這年頭休旅當道，越來越多買家看重的不只是SUV的率性外型與潮流話題，更將目標鎖定在能讓更多家人親友同享旅途的多人座車款，不過人載得多，動力需求勢必因而等比增長，現行市面上無論搭載渦輪增壓、油電複合動力或柴油動力的中大型SUV儘管各有所長，但魚與熊掌想全方位兼得未免強人所難，舉個例，渦輪增壓或許能夠帶來更飽足充沛的動能表現，但油耗上就難以獲得優異的成績；而油電複合動力能夠提供理想的節能效率，不過動力輸出勢必難與渦輪增壓匹敵；至於柴油動力僅管兼顧上述兩者優勢，但依舊難敵Santa Fe渦輪增壓加上整套油電複合動力系統的性能與節能兼具，事實上，放眼當今車壇若非天價超跑，不然也得上看諸如Cayenne E-Hybrid等數百萬元級Plug-in油電SUV方能得此配置，扣除Santa Fe，同級中還真難找到近似性質產品。
而Santa Fe的雄心壯志顯然不僅於此，當SUV以形為上的都會風潮漸成顯學，HYUNDAI卻為其備上四輪驅動系統，因而成就我們手上的Santa Fe頂規GLTH-D車型，這下好了，眼前這輛車一次就將渦輪增壓、油電動力與四輪驅動三者集於一身，由此而來不僅輕鬆繳出雄渾有力的230hp與35.7kg-m綜效輸出，日常通勤還能以純電模式降低排污與耗能，動能回收系統更能在滑行、下坡或煞車時回充能量，由此獲得17.1km/L優異油耗不說，更能透過多重駕馭越野模式(包含Snow雪地、Mud泥地、Sand砂石三模式)領著全車乘員上山下海無入而不自得，同時確保循跡效能時時處於最佳化，依當前車壇，特別是兩百萬元價位帶內，根本只此一家別無分號。
動能之餘，Santa Fe還給了些什麼？
當然Santa Fe之所以討喜的部分絕不僅限於動力與動態的表現，更難能可貴的是，它還保有寬敞七人座大空間，滿足三代同遊共享天倫之樂的需求，此外諸如可停止再跟車的SCC智慧型主動車距維持系統、0-200km/h皆能作動自如的LFA全速域車道維持系統、可主動修正偏向的BCA盲區碰撞避免輔助、提出警示甚至輔助煞車的RCCA後方交通防撞輔助以及整合在儀錶內可顯示車後畫面的BVM盲區影像輔助系統，也都是闔家出行時有效提升安全並降低駕駛者疲憊的先進科技幫手，而作為車系旗艦的GLTH-D還設有無線Apple Carplay/Android Auto、QI無線充電座、感應式電動尾門、第三排空調系統及雙前座加熱/通風座椅等配備，應有盡有的享受與便利性考量，也都讓用車生活更顯便利且自在。
而現型款Santa Fe歷經「史上最大幅度小改款」後，不僅動力全盤革新，甚至作為基礎的底盤也換上了集團內的第三代平台，由此獲得更好的車體抗扭剛性與減噪靜音工程，與此同時外觀設計面向上當然也獲得大幅更新，以更孔武有力的輪廓線條搭配大氣銳利的分離式頭尾燈組，形塑旗艦七人座LSUV型格氣魄。
轉至座艙同樣洋溢亮點與新意，除卻墊高介面使各項控制更顯就手的T型中控台外，整體車室也被覆以深棕雙色皮質包覆，再加上作工細緻的旋鈕控鍵與電子線傳排檔系統所帶來的精緻視覺觀感，還有利用12.3吋數位儀錶與8吋中央觸控螢幕所營造出的科技感度與資訊判讀優勢，在在讓這一整天的人車相處格外舒適且愉悅。
一日司馬庫斯，所幸有Santa Fe相伴
試駕當日天候狀況其實有點糟，這也讓原本就不算好開的司馬庫斯山路顯得更加棘手，所幸Santa Fe GLTH-D開來不僅加速飽滿逢車超車好不過癮，同時保有豪華休旅等級的舒適與寧靜，即便遭遇蜿蜒山路堅實底盤同樣勝任愉快，更重要的是面對雨後更顯破碎的路況以及處處積水的地表，有了四輪驅動不僅能讓心裡更加踏實，每每遭遇急彎上坡或狹路需路外避車時也因而顯得從容不迫，確保循跡永遠都能在掌控之中，而回程國道完整的HYUNDAI SmartSense也讓一天作業下來的疲憊降至最低，整趟旅途因此有了更安全且放心的句點。
駕著Santa Fe GLTH-D，我們在司馬庫斯看見了壯闊山景與質樸部落之美，而在司馬庫斯，我們同時領略了Santa Fe的先進動能、高效傳輸、前衛科技及精緻設計的禮讚，所 謂美好，總需時間細細品鑑而後理解進而欣賞之，就像越來越受重視與愛護的台灣，也像一整天朝夕相處後，越開越喜歡的HYUNDAI Santa