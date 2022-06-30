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每天約7.3人死於乳癌　「這樣做」降低4成風險

每天約7.3人死於乳癌　「這樣做」降低4成風險
每天約7.3人死於乳癌　「這樣做」降低4成風險

健康醫療網

2022-06-30 11:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】世界衛生組織（WHO）指出，乳癌是女性最常見的癌症，2020年將近70萬人死於乳癌。依據衛生福利部109年死因統計資料，有2,655名女性死於乳癌，平均每天約7.3人死於乳癌，是婦女癌症死亡率的第3位。國民健康署吳昭軍署長提醒，女性朋友們，要正視乳癌定期篩檢的重要性，定期篩檢可以降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率。

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近四成的乳癌　可事先預防

造成乳癌的危險因子包括：老化、基因變異、生育因子（初經早、停經晚、未曾生育、晚生育、未曾哺乳等）、具有乳癌家族史、相關病史（卵巢癌或子宮內膜癌等）、抽菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等。其中菸、酒、飲食、身體活動等因素，可以透過健康的生活型態加以預防。

美國癌症研究所指出38%的乳癌是可以被預防，女性朋友們在年輕時就要養成健康的生活型態，包含：飲食均衡、規律身體活動、維持理想體重、遠離菸酒等致癌因子、適時釋放自我的身心壓力等。

乳房X光攝影　早篩檢早放心

而乳房X光攝影可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌；根據我國實證研究，大規模篩檢能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率。

至於檢查過程暴露放射線的安全性議題，取決於使用劑量、篩檢開始的年齡、篩檢頻率等，依據行政院原子能委員會資料，單次乳房X光攝影檢查接受的輻射量約為0.7毫西弗劑量；美國保健物理學會指出，人體每年接受低於50毫西弗劑量的輻射，並無明顯致癌效應發生，民眾無須過度擔心。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54274

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