流鼻血別冰敷！　醫揭「熱敷、吃冰」才能有效止鼻血

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熱敷、吃冰止鼻血：熱敷
翁梓華表示，普遍上家長的回答會是「冰敷」，以為冰可以讓血管收縮，達到止血的效果，但醫學實證並非如此！他解釋，根據2003年的醫學研究指出：「冰敷」並不會讓流血的地方血流變慢，流鼻血的時間也不會比較短。因此正確的答案是「熱敷」！
也許有人會感到驚訝「天呀，熱敷不會讓鼻子噴血嗎」，對此翁梓華作出以下解釋：
1. 凝血酵素在「高溫」下活性比較好：
凝血功能是透過血液中的凝血酵素發揮作用，而酵素在一定的溫度範圍之內，越高反應會越快，更能達到止血的效果；
2. 高溫下血流流速才會變慢：
翁醫師以水管為例，當水管被稍微堵住時，水流流速會變快，當放開水流，流速則會瞬間變慢。同樣的，當血管遇冷收縮時，會讓血中流速增加；血管遇到高溫時則會舒張，有如水管被放開時的情形，當血流流速變慢時，凝血因子更容易沈積，因此會更快止血。
翁梓華補充，就連在醫院手術房要止血時，醫師也都是用溫水而非冰水。因此根據醫學學理，流鼻血其實要熱敷而非冰敷！
吃冰爸爸媽媽們可能會認為，流鼻血時還要幫孩子熱敷，難度也太高，在此翁梓華提供大家一個小撇步：吃冰棒！他解釋，根據一篇2012年的論文指出，含冰塊能減少鼻血流速約23%，因嘴巴與鼻子有好一段距離，以致吃冰棒或冰塊時低溫並不會直接傳到鼻腔；相對的，嘴巴裡的低溫會刺激交感神經興奮，促使鼻子血管擴張減緩鼻子血流流速，進而達到止血的效果。
但翁梓華警告，若持續血流不止，家長應立即把小孩送往急診，以讓醫師評估後續治療方式。
本文經 翁梓華醫師臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》授權報導
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