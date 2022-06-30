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流鼻血別冰敷！　醫揭「熱敷、吃冰」才能有效止鼻血

流鼻血別冰敷！　醫揭「熱敷、吃冰」才能有效止鼻血
流鼻血別冰敷！　醫揭「熱敷、吃冰」才能有效止鼻血

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-30 12:30:42

最近天氣乾濕變化明顯，因流鼻血到急診室就診的人日漸增加，特別是小孩鼻黏膜較為脆弱，在這樣的季節經常會反覆就診，但不久前，急診科醫師翁梓華在臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》表示，近日他在衛教如何止鼻血時，才驚覺大家對於止鼻血的觀念都是錯的！

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翁梓華指出，流鼻血是臨床上常見的症狀，因乾燥的空氣、創傷、抗凝血藥物的使用或是一些凝血功能問題的疾病，都可能造成流鼻血。臨床上最常見流鼻血的位置，是在鼻中膈的前端（英文為Kiesselbach's plexus或Little’s area），黏膜下有四面八方匯集而成的血管叢，由於位置處在前端，所以手指、冷空氣很容易刺激到這個部位，因此當黏膜受刺激而破損時就可能出現流鼻血現象。

熱敷、吃冰止鼻血：

熱敷

翁梓華表示，普遍上家長的回答會是「冰敷」，以為冰可以讓血管收縮，達到止血的效果，但醫學實證並非如此！他解釋，根據2003年的醫學研究指出：「冰敷」並不會讓流血的地方血流變慢，流鼻血的時間也不會比較短。因此正確的答案是「熱敷」！

也許有人會感到驚訝「天呀，熱敷不會讓鼻子噴血嗎」，對此翁梓華作出以下解釋：

1.   凝血酵素在「高溫」下活性比較好：

凝血功能是透過血液中的凝血酵素發揮作用，而酵素在一定的溫度範圍之內，越高反應會越快，更能達到止血的效果；

2.   高溫下血流流速才會變慢：

翁醫師以水管為例，當水管被稍微堵住時，水流流速會變快，當放開水流，流速則會瞬間變慢。同樣的，當血管遇冷收縮時，會讓血中流速增加；血管遇到高溫時則會舒張，有如水管被放開時的情形，當血流流速變慢時，凝血因子更容易沈積，因此會更快止血。

 

翁梓華補充，就連在醫院手術房要止血時，醫師也都是用溫水而非冰水。因此根據醫學學理，流鼻血其實要熱敷而非冰敷！

翁梓華醫師 授權提供
翁梓華醫師 授權提供
 

吃冰

爸爸媽媽們可能會認為，流鼻血時還要幫孩子熱敷，難度也太高，在此翁梓華提供大家一個小撇步：吃冰棒！他解釋，根據一篇2012年的論文指出，含冰塊能減少鼻血流速約23%，因嘴巴與鼻子有好一段距離，以致吃冰棒或冰塊時低溫並不會直接傳到鼻腔；相對的，嘴巴裡的低溫會刺激交感神經興奮，促使鼻子血管擴張減緩鼻子血流流速，進而達到止血的效果。

但翁梓華警告，若持續血流不止，家長應立即把小孩送往急診，以讓醫師評估後續治療方式。

 

本文經 翁梓華醫師臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》授權報導

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