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確診康復沒天亮睡不著　康復整合門診改善長新冠

確診康復沒天亮睡不著　康復整合門診改善長新冠
確診康復沒天亮睡不著　康復整合門診改善長新冠

健康醫療網

2022-06-30 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】3名新冠肺炎確診的職業婦女康復後都出現失眠情況，和原本很快睡著的情況大為迥異。衛福部彰化醫院精神科主任梁孫源表示，這些「長新冠」患者返回工作崗位出現身心無法調節而失眠的情況，經過心理師輔導及藥物緩和治療後已慢慢好轉。

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確診康復難入睡　精神科開藥治療

50歲的黃女是餐飲店長，確診康復後開始上班，晚上卻很難入睡，從沒想像過5分鐘就可睡得跟豬一樣的她，可以5小時還睡不著。

梁孫源主任表示，黃女是心因性失眠，因為責任心強，在確診居家隔離期間就很擔心被她感染的同事病況、擔心工作停滯、擔心沒有顧客、擔心孩子遠距上課、擔心經濟壓力，把自己弄得沒有安心養病，康復後復工壓力接踵而至，身心調節失衡，以失眠表現。

 心理因素影響身心　康復整合門診助改善

另一位37歲劉姓女子是公司主管，確診康復後持續胸悶及失眠到康復整合門診。梁孫源主任指出，劉女在確診居隔期間就不斷打電話回辦公室叮嚀工作，復工後同事都覺得她很焦慮，精神不濟，原來她得到天亮才睡得著。

梁孫源主任說，這2起個案，原本都很好睡，卻在新冠肺炎康復後失眠，主要是心理因素，她們都是責任感很重，因確診弄亂工作計畫，連帶影響家庭生活。就診時請她們暫時放下工作，告訴她們「並不是工作非妳不可！」請她們不要那麼執著於工作，晚上聽些輕鬆的音樂，再服些鎮靜的藥物，慢慢解除了失眠困擾。

 染疫後出現長新冠症狀　中醫調理幫大忙

另外，還有1名61歲的邱姓婦女出現失眠等情況，他到整合門診後想要服用中藥，由中醫師張煒東看診。張煒東中醫師表示，邱女除了失眠之外，伴有胸悶、疲倦、乏力、心悸等心氣陰不足的症狀，這在確診者康復後常見，開立生脈飲為主方，加減酸棗仁湯、天王補心丹等安眠調理藥，服用2週後已有改善。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54260

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