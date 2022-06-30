▲ Luxgen URX Wildfun 野 FUN 版 89.8 萬起上市

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URX 邀蔡阿嘎站相挺
Luxgen 活動現場特別邀請統一獅 Uni-Girls 啦啦隊的艾璐 Airu 以及台灣網紅界的頭號棒球迷、百萬 Youtuber 蔡阿嘎出席，分享 URX Wildfun 第一手用車體驗。
加速品牌煥新 贊助學生棒球深耕台灣市場
隨著與鴻海集團在研發資源上的結盟，Luxgen 新任董事長左自生同步展開了一系列的品牌煥新的戰略佈局，左自生董事長除曾任東南汽車總經理外，更曾一手催生 Luxgen MPV，目前擔任裕隆汽車副董事長以及裕隆集團與鴻海集團共同投資的研發中心鴻華先進副董事長的他，自上任 Luxgen 新任董事長兼總經理職務後，即定調產品優先的改革策略，除積極推動備受外界矚目的電動車的上市，這次 Luxgen 全新推出的【URX WILDFUN 野 FUN 版】也是產品策略。左自生表示，這次藉著【URX WILDFUN 野 FUN 版】上市的機會特別贊助首屆《全國社區學生棒球大賽》，以圓夢獎學金支持小選手們挑戰預計在年底舉辦的 MLB CUP 賽事，體驗來自大聯盟原汁原味的賽事，並參與 MLB CUP 相關活動。
【Luxgen URX Wildfun正式售價】
URX 5 人 Wildfun：限時享 FUN 價(2)89.8 萬元（正式售價 92.8 萬元）
URX 7 人 Wildfun：限時享 FUN 價(2)111.9 萬元（正式售價 113.9 萬元）
- 野 FU N套件由全國經銷商聯合提供。
- 限時享 FUN 價僅限於 2022/7/1~2022/7/29 前領牌有效。