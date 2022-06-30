驗孕棒意外測出睪丸癌！專家建議：早期治療可保生育能力、定期進行「睪丸自我檢查」
近日有網友分享使用驗孕棒測出兩條線，竟意外發現睪丸癌，因而引發不少關注。根據衛生福利部民國108年癌症登記報告，睪丸惡性腫瘤的發生率排名於男性惡性腫瘤第20位，死亡率則排名於男性惡性腫瘤第33位。民國108年，初次診斷為睪丸惡性腫瘤者共計283人，當年死因為睪丸惡性腫瘤者共計16人。雖然睪丸癌在台灣並不常見，但患者普遍為年輕男性，凡聽到手術須切除睪丸，患者最擔心是否會影響生育能力。
根據國外健康媒體《Mayo Clinic》報導，睪丸癌的風險因素包括，出生以後睪丸沒有下降至陰囊、家族有睪丸癌病史、以及曾經罹患過睪丸癌。
專家指出，男性可透過每月定期進行睪丸自我檢查，觀察兩邊的睪丸是否出現異常隆起或腫塊，但睪丸癌患者普遍不會出現疼痛，因此泌尿與癌症專家警告，若發現睪丸有異樣應盡快就醫。
睪丸癌是屬於較為容易治癒的癌症之一，專家表示，幾乎所有期數的睪丸癌患者都能夠被治癒，早期發現更能提高完全康復的機會。治療方式包括有病灶側的睪丸切除手術、化療、放射治療以及其他其細胞切除手術。
專家表示，大多睪丸癌患者，特別是早期的睪丸癌病患，治癒後都可能保有生育能力，但他也強調狀況因人而異。
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