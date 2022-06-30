嬰兒出現「心雜音」？　當心「開放性動脈導管」

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新竹臺大分院小兒部醫師龔柏榕說明，「動脈導管」於胎兒時期為必須持續保持暢通的血管，是連接於主動脈與肺動脈之間的血管。絕大多數的新生兒於出生後3日內會關閉，若沒關閉，就是所謂的「開放性動脈導管」，是一種先天性心臟病。在台灣過去曾統計過新生兒盛行率約為千分之二。
嚴重恐致生長遲緩、肺動脈高血壓 小心不輕忽
龔柏榕醫師表示，由於心臟超音波技術及儀器的進步，常有小朋友在出生後的自費超音波檢查發現有開放性動脈導管，或是在健兒門診中因聽到心雜音轉診給小兒心臟科檢查後發現。
而依據開放性動脈導管的大小，病人可能完全沒症狀，或者出現生長遲緩，甚至嚴重到呼吸喘等心臟衰竭症狀，最終可能導致肺動脈高血壓，因此必須定期追蹤並在適當時機進行關閉。
心導管技術治療 療效及安全性高
龔柏榕說明，目前針對開放性動脈導管的治療有三種方式，包含藥物治療、心導管手術關閉以及外科手術進行關閉。其中藥物治療僅限於早產兒及少部分的新生兒，外科手術則多用於早產兒藥物治療無效時；其他大多數的開放性動脈導管可用心導管手術治療。
近年來心導管技術愈加成熟，是個效果好又相對安全的手術，嬰幼兒時期就可以執行；傷口只有鼠蹊部2個心導管入針的傷口，一般住院三天即可出院正常活動，可大大減少病人的不適感與術後恢復時間。
與醫師充分討論 確認治療時機
龔柏榕提醒，有症狀者就應該考慮心導管關閉，以免在年齡較長之後，出現肺水腫或是心衰竭之症狀，甚至造成不可逆的嚴重肺高壓，後續的治療則更加複雜。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54270
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