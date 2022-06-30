本土＋38,942　增8例兒童「MIS-C」7個月男嬰成最小病例

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個案縣市分布
- 臺中市5,639例
- 新北市5,339例
- 高雄市4,924例
- 桃園市3,723例
- 臺南市3,363例
- 臺北市3,082例
- 彰化縣2,631例
- 屏東縣1,571例
- 雲林縣1,114例
- 苗栗縣942例
- 南投縣881例
- 新竹縣872例
- 嘉義縣809例
- 新竹市808例
- 宜蘭縣718例
- 花蓮縣666例
- 基隆市493例
- 嘉義市483例
- 臺東縣467例
- 澎湖縣178例
- 金門縣129例
- 連江縣14例
指揮中心指出，今日新增118例本土病例死亡個案，為62例男性、56例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、75例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月29日至6月27日，死亡日期介於5月24日至6月27日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中1例20多歲的男性，本身患有神經系統疾病、長期臥病在床，6月21日經快篩陽性確診，有給予口服抗病毒藥物與瑞得西韋等藥物實施治療，但病情惡化，於6月24日肺炎併呼吸衰竭過世。
新增8例兒童重症MIS-C個案！7個月大男嬰成最小個案
針對兒童重症個案，羅一鈞說明，新增8例兒童重症MIS-C個案，年齡層屆於0歲到11歲，分別有3位男童、5位女童，染疫時間點皆於5月。其中有一例7個月大男嬰為目前台灣MIS-C年紀最小個案，個案本身無慢性疾病，6月20日發燒、嘔吐、咳嗽、流鼻水、結膜炎、紅疹，6月22日送到急診，經檢驗陽性確診、Ct值33.1，經研判可能不是急性感染染疫症狀，比較像MIS-C，顯示是已經感染一陣子，後來才被檢驗是陽性，已在6月27日病況好轉出院。
另7位自5月份發病到6月出現MIS-C，羅一鈞表示，其中3位有慢性病史，分別為先天性甲狀腺疾病、白血病、小時候有川崎病病史，症狀包含發燒、紅疹、腹瀉、腹痛，8位當中有2位1歲女童仍在住院中。1名還在住院中的1歲女童於5月6日確診，6月15日出現咳嗽、腹瀉、血便、皮疹、發燒、呼吸費力、胸凹等症狀，到醫院就醫懷疑是MIS-C，6月22日住院使用免疫球蛋白和類固醇，目前病況穩定。
羅一鈞補充，另一位沒有慢性病史，6月23日開始出現發燒、食慾下降，後續出現結膜炎、全身紅疹，6月26日急診發現血壓偏低，懷疑是MIS-C送至加護病房，使用免疫球蛋白和類固醇治療，心臟超音波檢查後有冠狀動脈擴大的狀況，目前在加護繼續觀察治療，病況算穩定。
目前兒童重症已累積78例，羅一鈞總結，MIS-C23例，MIS-C中無死亡個案，重症死亡仍維持20例。
指揮中心延長社區診所「公費快篩試劑」計畫 擴增37家偏鄉及離島
指揮中心表示，考量目前國內COVID-19疫情逐漸趨緩，但全球COVID-19疫情依然嚴峻，且變異株影響疫情回升之風險威脅持續存在，為持續保持警戒及加強社區監測，指揮中心將自今（2022）年7月1日起再延長COVID-19社區加強監測方案至今年12月31日，且為提高偏鄉及離島地區民眾取用公費家用快篩試劑的可近性，並維持社區監測量能，擴增約37家偏鄉及離島地區診所或衛生所加入，截至目前全國共有737家定點診所參與，指揮中心呼籲有出現呼吸道症狀的民眾善加利用。
指揮中心統計，自去（2021）年8月30日起推動社區定點診所配合辦理發放公費COVID-19家用快篩試劑計畫，迄今21個縣市已發放約25萬劑公費COVID-19家用快篩試劑，於有效監測下至少發現981人快篩陽性及36,181人PCR陽性。
指揮中心提醒，民眾如有出現呼吸道症狀，可前往本計畫定點診所，由醫師評估發放試劑。民眾領取試劑後，請配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至「公費COVID-19家用快篩試劑結果回報」網頁 （https://forms.gle/8gh7Kb3ZkYE5aArW7）線上填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料，如居家快篩檢驗為陽性時，請由醫師經視訊診療或前往社區篩檢站、醫療院所現場評估確認。外出時務必配戴口罩，並禁止搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54307
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