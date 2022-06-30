解隔後仍「咳不停」？　三拗湯、止嗽散來緩解

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台南市立醫院中醫部醫師周怡貝表示，新冠肺炎確診者很多人為輕症，病程較短，不舒服的症狀像是發燒、喉嚨痛等約幾天就能緩解，但像是咳嗽的症狀卻常困擾已解隔離的患者。
周怡貝解釋，咳嗽雖是獨立性的證候，又是肺系多種疾病的一個症狀，不同個體、不同體質、不同環境下的病因、病機都不同，需要由醫師加以辯證與判斷才能對症下藥。
後續咳嗽屬「外感風寒」 三拗湯、止嗽散來緩解
在中醫理論中，咳嗽主要分為外感、內傷兩大類，外感又細分風寒、風熱、風燥等類型。林先生感染時適逢突然降溫的下雨天，依其症狀中醫辨證為外感風寒濕邪；後續咳嗽則為外感風寒後，肺氣壅塞不通，加上抵抗外邪後造成肺氣虛弱。
用藥方面，外感風寒之咳嗽可以用三拗湯、止嗽散來疏風散寒、宣肺止咳，但兩者用藥時機不同，前者適用於初起風寒閉肺，重在宣肺散寒；後者適用於外感咳嗽遷延不癒，喉癢而咳痰不暢，重在潤肺止嗽，其中桔梗、荊芥有祛風宣肺、化痰利咽，陳皮理氣化痰，甘草則有喉部鎮攣的作用。
康復後維持運動習慣 由低強度開始
隨著新冠肺炎確診案例越來越多，解隔離後的身體的恢復與保養也顯得重要。周怡貝提醒，飲食方面，可以多補充優質動物蛋白、大量蔬果等均衡飲食，攝取這些好的蛋白質、維生素D、維生素A、C、E等可以幫助感染後的身體組織修復；運動方面，則建議要持續保持規律運動，若確診後有容易喘的後遺症，也可以從難度低的開始，鍛鍊好心肺功能，才有健康的人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54271
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