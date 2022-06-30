人瀕死的時候身體有什麼反應？　ICU醫師感慨：你的細胞比你還努力！

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病患在重症治療過程中，身上的插管位置、各個部位的傷口都在不停滲血，由於不是血管性出血，因此醫生無法透過外科手術為病患止血，只好以輸入血漿、凝血物質等施治，同時以升壓藥物來維持一定的血壓。然而病患的身體仍然持續惡化，並出現心律不停加快、血壓越來越低的情況。但薄世寧醫生表示，當血壓降跌至約60mmHg時，所有傷口的出血竟突然止住了，最後病患也成功被救活。
薄世寧解釋，當人體處在危險狀況時，身體的細胞會持續不斷地做出調整（體內平衡），以維持體內環境平衡穩定，他舉出以下幾個例子為民眾加以說明：
1. 失血性休克
當人體在大量出血時，血壓會迅速下降，以減緩出血的速度，同時身體為要確保心臟和大腦的供血量，會因此減少腎臟的供血量，導致腎臟會現沒有尿液的情況；
2. 細胞分裂
人體每天大約有3300億個細胞死亡，但同時也會新生出3300億個新生的細胞；
3. 泛發性血管內凝血症
孕婦在即將生產的前幾天，血液中的凝血指標會上升，以防止在生產過程可能出現的大出血；
4. 逸搏心律
心臟每次收縮跳動，都是由竇房結啟動心跳，再將電脈衝傳遞到房室結，再傳導到心臟各部。當竇房結出現功能障礙，房室結便會開始自主跳動，若房室結也失去傳導功能，心室則會自主逸博跳動，雖然這時的心電圖已經極度混亂，且血流已非常微弱，人體已經瀕臨死亡，但為要在援助來臨之前保住大腦和心臟的供血，心臟還是努力地以低頻率搏動，一直到死亡的那一刻。
由此可見，在危難當中，所有細胞都在努力掙扎求生存，因此薄世寧叮囑民眾，遇到任何困難也請不要輕言放棄。最後他也提醒，熬夜、抽煙和喝酒等同於虐待身體的細胞和組織，希望大家從今天起要更加愛惜身體。
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