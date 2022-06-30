COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

人瀕死的時候身體有什麼反應？　ICU醫師感慨：你的細胞比你還努力！

人瀕死的時候身體有什麼反應？　ICU醫師感慨：你的細胞比你還努力！
人瀕死的時候身體有什麼反應？　ICU醫師感慨：你的細胞比你還努力！

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-30 17:00:47

現代人習慣夜生活，不但常常熬夜，甚至抽菸、喝酒，以致許多慢性疾病日漸年輕化，但許多患者自以為年輕，不願早期就醫。事實上，當體內環境受到干擾時，身體會啟動體內平衡的保護機制，透過調節來保持身體的穩定，因此當身體出現症狀時，就表示體內平衡已受到破壞，若不儘早就醫，恐錯失治癒的時機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
 不久前薄世寧醫學通識》作者薄世寧醫生分享，幾年前曾收治過一位發生非常嚴重創傷的病人，就診時全身是傷，導致大量出血、凝血因子被大量消耗，進而引發多器官及凝血功能衰竭。

 

病患在重症治療過程中，身上的插管位置、各個部位的傷口都在不停滲血，由於不是血管性出血，因此醫生無法透過外科手術為病患止血，只好以輸入血漿、凝血物質等施治，同時以升壓藥物來維持一定的血壓。然而病患的身體仍然持續惡化，並出現心律不停加快、血壓越來越低的情況。但薄世寧醫生表示，當血壓降跌至約60mmHg時，所有傷口的出血竟突然止住了，最後病患也成功被救活。

薄世寧解釋，當人體處在危險狀況時，身體的細胞會持續不斷地做出調整（體內平衡），以維持體內環境平衡穩定，他舉出以下幾個例子為民眾加以說明：

1. 失血性休克

當人體在大量出血時，血壓會迅速下降，以減緩出血的速度，同時身體為要確保心臟和大腦的供血量，會因此減少腎臟的供血量，導致腎臟會現沒有尿液的情況；

2. 細胞分裂

人體每天大約有3300億個細胞死亡，但同時也會新生出3300億個新生的細胞；

3. 泛發性血管內凝血症

孕婦在即將生產的前幾天，血液中的凝血指標會上升，以防止在生產過程可能出現的大出血；

4. 逸搏心律

心臟每次收縮跳動，都是由竇房結啟動心跳，再將電脈衝傳遞到房室結，再傳導到心臟各部。當竇房結出現功能障礙，房室結便會開始自主跳動，若房室結也失去傳導功能，心室則會自主逸博跳動，雖然這時的心電圖已經極度混亂，且血流已非常微弱，人體已經瀕臨死亡，但為要在援助來臨之前保住大腦和心臟的供血，心臟還是努力地以低頻率搏動，一直到死亡的那一刻。

 

由此可見，在危難當中，所有細胞都在努力掙扎求生存，因此薄世寧叮囑民眾，遇到任何困難也請不要輕言放棄。最後他也提醒，熬夜、抽煙和喝酒等同於虐待身體的細胞和組織，希望大家從今天起要更加愛惜身體。

延伸閱讀
別亂罵人胖子！「體重歧視」會讓人愈來愈胖，死亡風險暴增6成
空氣汙染超傷皮膚？ 輕忽洗臉當心「膚齡崩壞」？ 醫師：挑對「3成分」阻絕髒汙

「猴痘」是否要施打疫苗？　看看手臂辨識卡介疤還是牛痘疫苗

「喝酒就臉紅」的人到底能不能喝？　小心！喝酒臉紅是乙醛中毒外在表現

本土＋38,942　增8例兒童「MIS-C」7個月男嬰成最小病例

解隔後仍「咳不停」？　三拗湯、止嗽散來緩解

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你心目中的最強夜市在哪？

你心目中的最強夜市在哪？

繼續作答
即時
推薦閱讀