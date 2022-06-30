「喝酒就臉紅」的人到底能不能喝？ 小心！喝酒臉紅是乙醛中毒外在表現
喝酒容易臉紅是亞洲人常見的現象，有許多台灣人飲酒後很快就會臉紅，以為是因為身體代謝功能好，酒精可透過臉紅揮發散去，表示酒量很好。但飲酒後臉紅其實是「乙醛」導致皮膚血管擴張的表現，相比飲酒不會臉紅的人，這種人更容易發生乙醛中毒！
根據國外健康媒體《Alcohol Rehab Help》報導，酒後潮紅（Alcohol Flush Syndrome）是酒精不耐症（Alcohol Intolerance）的主要表現。飲酒後，身體會將酒精(乙醇，Ethanol)轉化成乙醛（Acetaldehyde），再由乙醛去氫酶（Alcohol Dehydrogenase）將乙醛代謝成無害的乙酸鈉（Acetate）排出體外。
但酒精不耐症的人，因為基因缺陷而缺乏乙醛去氫酶，導致乙醛累積體內，產生臉紅、心跳加速、高血壓、發熱、頭痛、暈眩、嘔吐、宿醉等不適症狀，有些人甚至胸部和背部也會通紅。據報導，雖然酒後臉紅看似沒什麼大不了，但乙醛卻是醫學界認定的致癌物，與東方男性患癌的風險有關，累積體內將會大幅提高患癌機率，特別是食道癌。
而乙醇堆積所導致的全身中毒反應，不僅傷肝、傷腦、傷心、傷血管、傷骨、傷胰腺，還傷性功能，因此提醒大家，別再給喝酒容易臉紅的人灌酒，因為他們真的不適合大量飲酒。
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