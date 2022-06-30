89.8萬起，Luxgen URX WILDFUN 野FUN版全新上市，蔡阿嘎、艾璐Airu同站台

我是廣告 請繼續往下閱讀
URX車系一直以來都非常受到家庭、戶外族群的歡迎，近幾年因為無法出國，大家更喜歡往戶外、山裡去探險，挑戰一些更「WILDFUN」的活動，為了呼應台灣消費者熱衷戶外家庭活動的風潮，這次Luxgen特別透過嶄新的【野FUN套件】(1)，包含：採用銀黑混搭的WILDFUN專屬前後保桿套件及車側護板，加上更厚實的多角形四輪外擴輪拱，營造出更粗曠、更不受拘束的調性，讓URX的外觀看起來充滿肌肉線條，硬派風格更加外顯，襯托車主的Outdoor Lifestyle！
URX WILDFUN 還特別搭載Two-Tone雙彩車色，讓整體質感更趨近於歐系車型輪廓，同時也描繪出層次分明的視覺感受，升級內容總價值超過5萬元，7月入主5人WILDFUN再享限時「享FUN價」(3)89.8萬元（正式售價92.8萬元），7人WILDFUN限時「享FUN價」(3)111.9萬元（正式售價113.9萬），讓您可以不到90萬的預算，輕鬆和家人一起到戶外WILDFUN一夏！
「產品優先」加速品牌煥新 贊助學生棒球深耕台灣市場
隨著與鴻海集團在研發資源上的結盟，Luxgen新任董事長左自生同步展開了一系列的品牌煥新的戰略佈局，左自生董事長在汽車產業資歷完整，除曾任東南汽車總經理外，更是一手催生台灣車壇第一台智慧車Luxgen MPV (M7)的破風手，目前擔任裕隆汽車副董事長以及裕隆集團與鴻海集團共同投資的研發中心鴻華先進副董事長的他，自上任Luxgen新任董事長兼總經理職務後，即定調產品優先的改革策略，除積極推動備受外界矚目的電動車的上市，這次Luxgen全新推出的【URX WILDFUN 野FUN版】也是產品策略，更加靈活對應台灣市場需求的體現。左董事長表示，這次藉著【URX WILDFUN 野FUN版】上市的機會特別贊助首屆《全國社區學生棒球大賽》，以圓夢獎學金支持小選手們挑戰預計在年底舉辦的MLB CUP賽事，體驗來自大聯盟原汁原味的賽事，並參與MLB CUP相關活動，期許他們像有了野FUN套件加持的URX一樣，勇於挑戰，勇往直前！
RX大空間驚艷蔡阿嘎 安全科技為您守護全家人
這次Luxgen活動現場特別邀請啦啦隊的艾璐Airu以及台灣網紅界的頭號棒球迷、總是為台灣隊熱血應援的百萬Youtuber蔡阿嘎出席盛會，分享全新上市的URX WILDFUN第一手用車體驗。艾璐Airu爸爸與老公都是職棒球員，非常理解選手們從小到大訓練的過程中，會面對多少資源與環境上的挑戰，因此對這次受邀與Luxgen一同為小選手加油特別感動；蔡阿嘎表示，自己本來就對支持台灣品牌特別有共鳴，作為第一個體驗【URX WILDFUN 野FUN版】的消費者代表，開URX載老婆二伯與家人出遊，更感受到其空間寬敞舒適的優勢，後艙空間放5-6人的行李也不是問題，加上AR VIEW+行車環景影像系統，將周遭影像呈現於12吋螢幕上，更能輕鬆掌握行車安全；還有包含 ACC、AEB防護科技的ADAS駕駛輔助科技，超級實用的呀！尤其開門防撞系統更是貼心，讓像家中有小朋友或是長輩上下車的時候都更加安全。蔡阿嘎也分享到，這次URX WILDFUN野FUN版粗曠的外型不但很對因工作常上山下海的他的胃口，體驗的過程中，也因為吸引人的外觀詢問度頗高，不時有民眾攀談，令他印象深刻。
Luxgen期盼透過對疫情的關心，持續以「預先設想、超越期待」的品牌精神，提供更極具實用性、又貼近人們生活的產品，期待將以嶄新樣貌帶給消費者前所未有的用車新體驗。歡迎喜愛Luxgen URX的準車主們，掌握限時享FUN價時機，以高CP值的價格獲得URX WILDFUN 野FUN版，在暑假能帶著愛的家人到戶外WILDFUN一夏！歡迎至Luxgen官網預約最貼心的「Luxgen防疫賞車三部曲」服務，「VIP封館賞車」、「專人到府賞車」、「線上視訊賞車」任您選擇，或電洽客服專線0800-588-088。
【Luxgen URX WILDFUN正式售價】
URX 5人 WILDFUN：限時享FUN價(2)89.8萬元（正式售價92.8萬元）
URX 7人 WILDFUN：限時享FUN價(2)111.9萬元（正式售價113.9萬元）
-
野FUN套件由全國經銷商聯合提供。
-
限時享FUN價僅限於2022/7/1~2022/7/29前領牌有效。