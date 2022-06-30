林志穎正式成為車漆保護膜XPEL 品牌代言人，全新PRIME XP 汽車隔熱紙同步登場

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如同XPEL 自1997年成立以來始終如一的信念，持續以無限熱情、堅持與積極態度克服困難，將客戶需求及滿意度視為最重要的責任，積極開發及應用最新科技保護乘客及車輛，並提供最優異品質的產品。除了車漆保護膜，更將保護膜推進精密器材、抑菌保護及建築隔熱紙等領域，全心全意只為消費者的美好生活帶來最佳防護。
XPEL 亞太區總裁卜怡君進一步表示：「今年剛好適逢 XPEL 創立25週年，XPEL一直引領著業界潮流，是唯一一個以單一產品在加拿大股票上市的品牌，也是首先提出刮痕自動修復的保護膜。XPEL 的經銷商在全球90個國家遍佈足跡，近5年全球營收年均複合成長率達40.1%。雖說從2020年起至今，因受到疫情影響，車用晶片供應吃緊，新車市場因而出現負成長，然而新車搶手，XPEL在台灣更以每年超過40% 在成長，我們希望新車市場儘快恢復，同時也對於XPEL未來的樂觀看待。」
XPEL 全新品牌代言人林志穎 首度曝光自導自演的廣告作品
近年來，XPEL推出了不同系列的漆面保護膜，更進一步跨足汽車隔熱紙，以及未來計畫中的家用、大樓用隔熱紙，希望提供給客戶一個更舒適、更安全的居家環境，真正做到了保護愛車、保護家人、保護一切所愛。XPEL亞太區總裁卜怡君分享說道 : 「正是因為XPEL的逐步邁向多元且專業致力於汽車保護膜的研發，如同林志穎(小志)跨領域的優異表現與好評，不管在事業上的成就、對賽車的熱情與專注，對家人的呵護與保護家人的用心、對夢想的堅持等，都與XPEL品牌理念非常契合，加上他本身就是XPEL愛用者，這也讓我們一拍即合，邀請小志成為XPEL在大中華地區的品牌代言人。」
活動當天林志穎也公布首部自導自演的廣告作品，更首次與自己老婆Kelly同台演繹廣告片，林志穎表示：「家庭是我現在最重要也最甜蜜的責任。我是公眾人物，所以更要盡可能保護他們，提供他們最好的生活環境外，也與他們一起共享興趣、共同創造美好回憶。比方說，兒子們很喜歡與我一起兜風，所以在車上也要給他們提供最舒適安全的乘坐環境。隔熱紙當然是不可或缺的，XPEL 現在新出了一款多層貴金屬隔熱紙XP，不但隔熱效果好，而且非常清晰，晚上開起車來很輕鬆、很安心，完全沒有壓力，而且因為XPEL隔熱紙能隔絕99%以上的有害紫外線，像我老婆一點都不用擔心會有曬斑。XPEL 是最早提供客戶原廠 10 年保固的車漆保護膜品牌，表示 XPEL 對自己的產品非常有信心以及負責任的態度，這些都讓我非常認同，就跟我一直強調對家人應負的責任一樣，XPEL 能讓人感到信任。」
頂級隔熱紙的無限可能性 XPEL 全新PRIME XP 汽車隔熱紙
XPEL繼不阻擾訊號的奈米陶瓷隔熱紙 X2 PLUS系列及隱私性高的 X BLACK 系列之後，再次推出全新力作PRIME XP 多層貴金屬隔熱紙系列。以一貫嚴謹態度，應用最新多層貴金屬科技，大幅提高隔熱效果，是市面上反射熱能最佳的產品之一。XPEL利用高端演算法及無數次的測試檢驗，搭配最新穎的多層次貴金屬濺鍍技術，將最高階如金、銀等貴金屬進行結構性重組，達到最佳隔熱效果，「多層」的結構讓熱反射效能大大提升，強大的熱反射效能讓 PRIME XP系列擁有最高達 94%的紅外線阻隔率，是市面上少數能夠真正做到全波段阻隔的產品。拜金屬絕佳熱反射效能特性之賜，總隔熱率最高達67%，即便透光度達72%、最適合用於前擋玻璃的 XP70，總隔熱率亦達55%，減少熱能的吸收並維持穩定舒適的車艙溫度，提升冷氣效能，還能節省油耗。「貴金屬」材質除了提高隔熱效能之外，還有很重要的一點是不會反光，雖然是金屬膜，但卻沒有一般金屬隔熱紙的鏡面感。
XPEL的所有汽車隔熱紙產品皆經過美國防癌協會認證，PRIME XP 系列當然也不例外。對於造成皮膚紅腫、曬傷、黑斑、皮膚癌的 UVA 及 UVB 紫外線波長皆擁有超過 99.99% 的阻隔率，體現保護愛車、保護家人、保護一切所愛的品牌理念。多層次貴金屬智慧科技，亦可藉由電腦演算達到光學級透徹度，帶來絕佳清晰視野，無論夜晚或是惡劣天候，皆擁有毫無負擔的清晰視線，讓駕駛在愜意享受旅途之際，安全無虞。在外觀上，全新PRIME XP隔熱紙以先進多層次濺鍍技術讓金箔、白銀等貴金屬吸附於隔熱紙上，塑造出 XP極度吸睛、充滿冷冽金屬感又帶著近似藍寶石的搶眼藍紫色，顯露出時尚和神秘感，更是讓愛車成為注目焦點，就像高級車原廠玻璃的色澤一樣，這點特別受到客戶喜愛。
針對XP多層貴金屬隔熱紙新品上市，XPEL TAIWAN也特別推出【金暑來襲 有感升級】優惠活動，凡於2022年8月31日前，全車安裝 X2 PLUS 或 X BLACK 隔熱紙，依車型享均一價優惠，再享前擋升級為XP多層貴金屬隔熱紙，等於最高現賺28,900元，讓隔熱防護全面升級！
皆為保護而生 XPEL TAIWAN以先進技術提供美好生活 成為您最佳的後盾
車漆保護膜第一品牌 XPEL以智慧的高科技技術，實現領先群倫的熱反射效能，進而推出高隔熱率、高透光度以及絕佳清晰度兼具的 XP多層次貴金屬隔熱紙，以強大的高端領先技術，傲踞全球汽車保護膜界無可取代的關鍵地位。XPEL 受全球愛車人士普遍愛用且高度讚揚的透明車漆保護膜全系列產品，從極致防護的 MPD、加強防護的 LUX MAX、安心防護的 LUX PLUS、LUX MATTE 到基礎防護的 ARES，消費者可依據需求及預算來選擇最適合的產品。XPEL亦同步推出AFTERCARE 淨亮養護系列產品，從車漆、車窗到內裝，幫助車主們在忙碌的生活中，用最輕鬆省時的方式，維持車輛外觀潔淨亮麗。XPEL擁有領先業界的DAP 電腦版型裁切軟體，不因保護膜加厚而增加施工難度；此外，XPEL車漆保護膜產品皆擁有優異的刮痕自體修復特性及高度抗腐蝕性、抗汙染性，不管是跳石、油汙、植物汁液、蟲屍鳥屎、鹽害或鐵粉等，都能有效抵抗，保護漆面不受損傷、不變色，讓車輛外觀亮麗如新。在符合定期保養之規範下，皆提供不翹邊、不起泡、不龜裂、不發黃、可線上查詢的 10 年原廠保固，讓每一位使用 XPEL 車漆保護膜的客戶皆擁有最完善的保障！
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