【車勢星聞】影／林志穎代言XPEL圓導演夢，寵老婆提升拍攝預算

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林志穎拍攝XPEL品牌廣告一圓導演夢，老婆陳若儀及弟弟林志鑫都有參與演出，廣告一共拍攝了2天，林志穎表示這次拍攝廣告之所以在諸多愛車中選擇488 Pista入鏡，主要是因為常常開著這台車帶著老婆陳若儀一起遊車河，擁有兩人許多美好的回憶，至於現場展示的G500 4x4²，林志穎則開玩笑說：「我身邊的許多成功人士好友都擁有G- Car，所以我買了更大台的G- Car，希望自己有朝一日也能夠成為『成功人士』！」，林志穎受訪時透露當導演遇到最困難的就是「要把老婆拍得美美的！」，笑說為了老婆加入廣告影片的演出，因此增加預算將燈光、拍攝團隊都提升到更高的規格等級，寵愛老婆無極限！聊到老婆陳若儀，小志表示老婆因為他的緣故而愛上F1賽車，甚至愛得比自己瘋狂，曾有一年在新加坡F1比賽時的Pit區內，小志想要離開休息，沒想到老婆竟完全不想離開Pit，在艷陽下汗流浹背地觀看Pit區運作，站了將近1.5小時！愛車出名的小志對於自己的車輛特愛保護，除了大家已知的「不能在車上飲食」、「不能穿牛仔褲上車」、外，小志表示他的車上除了行照之外也不能放置其他任何雜物！包含老婆、小孩也沒有例外！不過家裡還是有其他車款當作保姆車用，這些車才容許牛仔褲及開放車上飲食！日前老婆被拍到開車購買霜淇淋，林志穎笑說：「那次隔熱紙太透明害她被狗仔拍到！已經改貼顏色較深的隔熱紙了！」