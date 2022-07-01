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台積電狂跌！2公司砸快1億爆買　166張「全套在半山腰」

▲台股近日表現疲弱，尤其台積電股價跌破500元後持續破底，昨天台股跌破萬五，台積電（2330）也持續下跌，收在476元。（圖／NOWnews資料照）
▲台股近日表現疲弱，尤其台積電股價跌破500元後持續破底，昨天台股跌破萬五，台積電（2330）也持續下跌，收在476元。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 07:11:51

台股近日表現疲弱，尤其台積電股價跌破500元後持續破底，昨天台股跌破萬五，台積電（2330）也持續下跌，收在476元。對此，綠電（8440）發出公告表示，已與子公司綠電資源開發公司分別買進130張、36張，共計166張台積電，共計投入9674.1萬元。

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綠電日前發布重訊公告，自今年1月14日至6月30日，斥資7645.8萬元買進130張台積電股票，均價落在588.14元；另外，綠電也代子公司綠電資源開發公告，自今年2月23日至6月30日，斥資2028.3萬元買進36張台積電股票，均價為563.43元，兩家共計買進166張台積電股票，交易金額共計9674.1萬元。

▲台積電是許多人夢寐以求的求職目標；對此，就有一名女網友成功錄取台積電作業員一職，但卻擔憂「1事」。（圖／美聯社／達志影像）
▲綠電及子公司進場加碼台積電，慘遭套牢。（圖／美聯社／達志影像）
台積電從今年1月17日創下盤中新高688元之後，股價就一路慢慢往下，先是跌破600、500關卡，週四大跌15元，以476元收最低，若不考慮配息問題，以昨天台積電收盤價476元計算，目前兩家公司帳上虧損約1700多萬元。

據了解，綠電為國內第一家取得合法回收處理執照的廠商，為中部以北的唯一合格處理廠商，也是台灣最大的廢家電以及廢資訊物品回收處理廠，主要從事廢電子電器物品及廢資訊物品回收處理，並將可資源回收再利用之有價材出售予下游業者。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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