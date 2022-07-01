愛河一死三重傷車禍判7年10月　檢方不服擬提上訴

38歲的黃子洋在去年12月26日，酒後開著BMW，在高雄愛河旁的河東路撞上正要過馬路的林姓男子一家四口，造成妻子死亡，林男及兩名女兒重傷的嚴重車禍，被依殺人罪起訴，但高雄地院今（1）日認為沒有不確定殺人之故意，改依酒駕致死罪判處7年10月，判決一出，不但被害家屬認為判太輕，檢方也對判決不服，擬提起上訴。
高雄地檢署指出，基於秉持法務部「酒駕零容忍」之堅定立場，如有不法一定嚴辦重懲，所以檢警於案發後，全力偵辦縝密蒐證，被告黃子洋酒測值高達1.24毫克，造成被害家庭一死三重傷，檢方將黃子洋飲酒駕車肇事前後的歷程完整調查，偵查中亦聆聽被害家屬意見，以最重之殺人罪嫌起訴，最重將面臨10年以上，甚至是無期徒刑、死刑等重刑，請求法院從嚴從重論罪處刑，以資儆懲。
但高雄地院法官認為，黃子洋酒後駕車肇事致人於死，檢察官雖另訴殺人罪，惟經審酌黃子洋行車速度、煞車痕等證據，難認有不確定之殺人犯意，故不構成殺人罪，而酒駕致死罪之法定刑為3年以上10年以下，合議庭審酌黃子洋造成的損害嚴重，但已坦承犯行、有和解意願，僅因有事實上之困難（如不動產尚有抵押債務、另有租約），無法彌補告訴人所受損害，及其前科素行、家庭狀況、經濟情狀及告訴人、公訴人意見等一切情狀，從重處有期徒刑7年10月。
高雄地檢署指出，被告黃子洋具有不確定故意之殺人犯意，起訴書均已詳實論證與敘明，並以最重之殺人罪嫌起訴，對於法院改以酒駕致死罪從輕認定，高雄地檢署表示，非常令人遺憾，雄檢擬於收受判決後研悉理由，並參酌被害家屬所提之意見，依法提起上訴，以求妥適裁判，維護司法公義。