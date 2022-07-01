傳統剉冰配料怎麼搭最頂？內行指名「1天王」：其他隨便

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貼文曝光後隨即有不少人紛紛自己的最佳配方「紅豆、粉圓、芋圓，最後淋上煉乳」、「紅豆配芋圓搭煉乳」、「紅豆，芋圓，米苔目」、「綠豆花生很搭」、「百香果醬必加」；最後也有老饕直言「反正有煉乳，其他隨便加囉」、「沒有煉乳，怎麼搭都少一味」。
而過去營養師高敏敏也公開「各式剉冰配料熱量排行榜」，以均為每一份加料約45g（=3湯匙）之熱量估值。第一名為「花生」，245kcal、第二名為「波霸珍珠和蜜紅豆／蜜綠豆／密花豆」，195kcal、第三名則是「薏仁」，169kcal。
其餘配料熱量則如下：西米露165kcal、粉粿165kcal、蜜地瓜／蜜芋頭150kcal、煉乳143kcal、粉條130kcal、芋圓125kcal、各式果醬120kcal、布丁一顆110kcal、湯圓105kcal、椰果75kcal、蒟蒻53kcal、仙草9kcal、愛玉6kcal和糖水35-50kcal（100ml）。
「熱量前三名根本都是大家的最愛」高敏敏也建議，若這些配料一起吃，一碗冰直接超過500大卡，「因為蜜紅豆／蜜綠豆／蜜花豆都是蜜過糖的澱粉，熱量自然比較高，建議大家在選擇這種澱粉類的豆時，選一種就好了」。（編輯：潘毅）
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