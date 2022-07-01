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傳統剉冰配料怎麼搭最頂？內行指名「1天王」：其他隨便

▲炎熱的夏天來到，不少民眾也開始想找冰涼的剉冰來吃一下消暑。（示意圖／Shutterstock）
▲炎熱的夏天來到，不少民眾也開始想找冰涼的剉冰來吃一下消暑。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 18:04:27

炎熱的夏天來到，不少民眾也開始想找冰涼的剉冰來吃一下消暑。就有網友好奇「剉冰配料怎麼搭最頂？」貼文曝光隨即有老饕指名「1天王」：只要有它，其他都隨便。

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原PO在論壇PTT上發文提到「最近天氣這麼熱，實在是很想吃冰，除了新潮的冰品以外，也有傳統那種自己選配料的剉冰，不知道大家都怎麼選擇配料，才能搭配出最頂的剉冰呢？」

貼文曝光後隨即有不少人紛紛自己的最佳配方「紅豆、粉圓、芋圓，最後淋上煉乳」、「紅豆配芋圓搭煉乳」、「紅豆，芋圓，米苔目」、「綠豆花生很搭」、「百香果醬必加」；最後也有老饕直言「反正有煉乳，其他隨便加囉」、「沒有煉乳，怎麼搭都少一味」。

▲網友們更是紛紛直指「碗中2靈魂」分別為「煉乳」和「黑糖水」是吃挫冰必加的料。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲老饕紛紛直指「煉乳」是吃挫冰的重要靈魂。（示意圖／翻攝自pixabay）
而過去營養師高敏敏也公開「各式剉冰配料熱量排行榜」，以均為每一份加料約45g（=3湯匙）之熱量估值。第一名為「花生」，245kcal、第二名為「波霸珍珠和蜜紅豆／蜜綠豆／密花豆」，195kcal、第三名則是「薏仁」，169kcal。

▲營養師高敏敏分享了各式剉冰配料的熱量排行榜。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲營養師高敏敏分享了各式剉冰配料的熱量排行榜。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
其餘配料熱量則如下：西米露165kcal、粉粿165kcal、蜜地瓜／蜜芋頭150kcal、煉乳143kcal、粉條130kcal、芋圓125kcal、各式果醬120kcal、布丁一顆110kcal、湯圓105kcal、椰果75kcal、蒟蒻53kcal、仙草9kcal、愛玉6kcal和糖水35-50kcal（100ml）。

「熱量前三名根本都是大家的最愛」高敏敏也建議，若這些配料一起吃，一碗冰直接超過500大卡，「因為蜜紅豆／蜜綠豆／蜜花豆都是蜜過糖的澱粉，熱量自然比較高，建議大家在選擇這種澱粉類的豆時，選一種就好了」。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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