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OHCA死亡率高　高品質心肺復甦術提高存活

OHCA死亡率高　高品質心肺復甦術提高存活
OHCA死亡率高　高品質心肺復甦術提高存活

健康醫療網

2022-07-03 18:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】60歲男性某日晚間突感到胸口不適，隨即意識不清，呼叫沒有反應，家人馬上撥打119求救，並為他施作心肺復甦術（CPR），救護人員抵達現場後以AED執行電擊，緊急將病人送至奇美醫學中心急診室搶救。

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到院前發生心跳停止　存活率低

奇美醫學中心急診醫學部主治醫師劉祐彰指出，臺灣每年約有一萬八千多位急症病人於到院前發生心跳停止（OHCA），整體存活率卻不到10%，幸運存活下來的病人中，擁有良好功能者更是稀少。要成功搶救這類病人，必須讓急救生命之鏈的每一個環節都能完整串接，其中高品質心肺復甦術，更是扮演著舉足輕重的角色，直接影響心跳停止病人的存活率。

經食道心臟超音波急救　心肺復甦術更有效率

劉祐彰醫師說明，近年經食道心臟超音波逐漸在國外被應用於重症急救，而奇美醫學中心急診醫學部是全臺少數引進此設備的急診單位。經食道心臟超音波在急救當下，能持續對心臟掃描，並且不干擾心肺復甦術與急救措施進行，透過它可即時監測壓胸狀況，如果位置不佳甚至壓迫到心臟出口，還可由超音波導引調整壓胸位置，來改善血流循環，增加恢復自主心跳的機率。

加速診斷急症　提升存活率

經食道心臟超音波還可用於其他急症病人，幫助快速獲取診斷，包括：主動脈剝離、急性瓣膜性心臟病、與肺動脈栓塞等，運用此技術幫助數名病人，縮短從入院到接受緊急手術的時間。

根據奇美醫學中心統計，到院前發生心跳停止（OHCA）的病人整體存活率逐年上升，從2019年的9.8%提升至2021年16.51%，若病人發生心跳停止時，有被目擊且為可電擊心律，存活率更可達到66.7%。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54286

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