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吹氣球增肺活量、助肺健康！胸腔醫教４招簡單養肺，在家就能作！

▲ （圖／今健康）
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今健康

2022-07-04 11:00:00

在新冠肺炎的影響下，民眾開始更加重視肺部健康，許多人平時就有作有氧運動養肺的習慣，但有些人因工作、身體狀況等影響，未必有辦法規律運動。其實除了有氧運動，日長也有許多方式有助於養肺，重症醫學暨胸腔內科黃軒醫師就建議，日常可多作這些活動增強肺活量，對於心肺健康更有幫助。

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肺部健康和心臟息息相關，養肺不只防空汙，也包括訓練！

黃軒醫師表示，肺部健康除了直接影響人體對於氧氣的需求，也和心臟健康息息相關，兩者可視為一組，肺部主要是供應氧氣，心臟則負責將運輸氧氣的血液傳送致身體各處，當肺部功能不佳，心臟就需要花費更大的力氣支援肺部，長期下來就有可能使得心臟出現問題，反之也是如此，兩者互相影響。呼籲民眾日常應重視肺部保養，除了避免抽菸、出門戴口罩、注意油煙等室內外空氣污染作預防，日常也可主動訓練，有氧運動就是很好的方式。

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呼吸的關鍵肌肉：橫膈膜有氧運動助增肺活量養肺！

黃軒醫師指出，有氧運動之所以有助肺部健康、增強肺活量，其中的原因包括了在運動期間的呼吸，會不斷訓練到呼吸最重要的肌肉：橫膈膜，橫膈膜在呼吸時扮演重要的腳色，在吸氣時橫膈膜會收縮下降，此時肺部會擴張；吐氣時則相反，橫膈膜擴張上升、肺部收縮，對於肺部就像個幫浦，反覆鍛鍊有如橫膈膜的肌肉訓練，橫膈膜增強也強化了肺活量，自然也有助肺部健康。這也是為什麼說到肺活量，多會建議作有氧運動，而有氧運動也不只是慢跑，其他像是舞蹈、跳繩、開合跳等，也都是很好的有氧運動，也是需要肺活量的歌手普遍常見的訓練方式。

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吹氣球也能鍛鍊肺活量，簡單４招養肺，在家就能作！

一般身體健康的民眾若要訓練肺活量，黃軒醫師建議，最好的方式還是鼓勵多作慢跑、舞蹈、跳繩等有氧運動，這類運動不僅有助增強肺活量，也有利於心情愉悅、新陳代謝、防心血管疾病等，好處相當多。不過若是平時較繁忙、原本的心肺健康欠佳較難作有氧運動的族群，日常也可以透過其他的方式進行訓練，例如吹氣球。

吹氣球雖強度未及有氧運動，不過對於橫膈膜及肺部的運作原理和有氧運動相似，需要用到一定程度的吸氣和吐氣執行，重點較多會在於吸氣，藉由將氣吸滿訓練橫膈膜，吸氣吸滿時停個5秒，再將氣緩緩吐出5秒吹氣球。這動作相當簡單，也沒什麼體能、場地、時間限制，對於像是有氣喘等呼吸道問題者是個門檻較低訓練方法，可作為訓練肺活量的開端，日常時間就可以作，不妨可以嘗試看看。不過也要留意避免飯後執行，以免氣球變成水球，孕婦較容易噁心也需留心。

同樣的道理，其他像是口琴、長笛、直笛需靠呼吸運作的吹奏樂器，以及唱歌，也都具有增強肺活量的好處，雖然強度也未及有氧運動，不過培養這類音樂相關的訓練、興趣，不僅有助長期鍛鍊肺活量，也有助身心愉悅，也是個相當不錯的選擇。當然，體能、時間允許的情況下，上述這些訓練方法也都可以全部執行，作為一日的訓練套餐，長期下來更有助肺部健康。

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