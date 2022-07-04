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萊豬有毒言論不起訴　醫師蘇偉碩告陳時中、吳秀梅誣告

▲醫師蘇偉碩與妻子北上台北地檢署，對衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅提出刑事誣告及民事求償100萬元。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.04）
▲醫師蘇偉碩與妻子北上台北地檢署，對衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅提出刑事誣告及民事求償100萬元。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.04）

記者潘千詩／台北報導

2022-07-04 11:12:39

醫師蘇偉碩反政府開放萊豬，多次提出食安警告，未料卻遭衛福部以違反《食安法》46-1提告，結果高雄地檢署日前偵結不起訴。蘇偉碩今（4）日上午北上至台北地檢署，對衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅提出《刑事》誣告罪、另向法院提出民事賠償100萬元。

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蘇偉碩說，前（2020）年，當時他們為了掩護總統蔡英文錯誤的萊豬進口政策，鎮壓反對萊豬的民意跟專家學者的意見；明明在2020年10月22日，食藥署發出的新聞稿就已明白指出，那是科學期刊數據上的誤植，甚至在新聞稿中指出，蘇偉碩沒有發現期刊的錯誤，既然都他們認為蘇偉碩沒有發現期刊的錯誤，那他們憑什麼又跟警政署告發蘇偉碩故意散播謠言？一切都是為了掩護萊豬進口以及鎮壓去年所舉行的反萊豬公投。

蘇說，此案在高雄地檢署躺整整一年不敢動、不敢起訴、也不願意不起訴，就是為了讓我背負造謠罪名，最重要的是壓制所有反萊豬的意見，讓萊豬有毒的事實沒辦法得到司法的公平對待；但真理不是用司法來審判的，科學也不能夠在法院內得到證明與否，因為他們明明白白知道，《食安法》46-1是三年以下有期徒刑的重罪。

蘇偉碩表示，今年6月22日收到不起訴處分書時，「我一點喜悅也沒有，因為我在高雄地檢署也向檢察官公開請求盡速起訴，讓案子進入法院審判程序，才能把所有萊豬有毒的科學證據公開審判，不會躲在偵查不公開程序後面不見天日。」

蘇說，果然，雄檢檢察官承受非常大的壓力，但他還是堅持不起訴，主要原因也是根據食藥署跟陳時中對外宣稱的，蘇偉碩因為沒有看到期刊的誤植，期刊也不是故意的，但問題在於「寒蟬效應」已經造成，而且他們知道在沒有犯意跟犯行的情況下，是不成立犯罪的，可是他們故意要塑造萊豬有毒是不實的錯誤訊息，結果也讓去年反萊豬公投無法順利成案，台灣的國民健康跟民主還有公投，就在他們自己的私利及無能及軟弱下葬送。

蘇偉碩在不起訴後，跟太太及全台各地反萊豬人士，要對陳時中、吳秀梅提出刑事誣告告訴，也要向2人提出連帶賠償100萬元。蘇說，他不提國賠是怕官官相護，賠的機率不大，就算賠了又是拿國家納稅錢支付，所以不走國賠程序，要走個人民事賠償。

▲醫師蘇偉碩與妻子北上台北地檢署，對衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅提出刑事誣告及民事求償100萬元。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.04）
▲醫師蘇偉碩與妻子北上台北地檢署，對衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅提出刑事誣告及民事求償100萬元。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.04）

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