特企／Kevin老師跨界代言　讓寵物沐浴經典與時尚相遇！

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在時尚美妝界持續活躍的Kevin老師，近年來也經營自己的個人品牌頻道，定期更新的節目「Kevin想得美」，除了時尚保養之外，也介紹許多自身推薦的生活體驗，內容因為獨具品味也很親民，受到許多粉絲網友的喜愛，談到為何會代言寵物沐浴品牌YU東方森草，Kevin老師提到：「因為和YU的執行長是超過20年的好友，並且曾經都在保養彩妝圈打拼，了解彼此對品牌的態度，對於產品品質和成分內容的堅持，我完全是無庸置疑的，又因為我也很喜歡狗狗，毛小孩給我們的反饋，永遠是真實且令人自在，就如同我認為品牌應該帶給人的感受一樣，YU讓寵物保養的定義，就是如此真實！」
YU東方森草源自亞洲東方珍貴植物，講究著健康成份配方，堅持安全的品牌個性，通過嬰兒保養級成分與安全檢測是基本標準，而產品的層次香味，更是許多主人持續愛用的原因，「讓每一次和寵物相處擁抱的時刻，都有著滿足的幸福感」，執行長趙裕華表示：「YU在這15年的品牌歷程，從剛開始無法在通路上架，以及新品牌的困境，到獲得世界品牌大獎並且唯一蟬聯，我們想要傳達的，就是堅持，不僅僅是產品的香氣、配方、安全性等，在這個毛小孩如同家人的時代，該給寵物最頂級奢華的沐浴感受，因為有這樣的堅持，才能夠讓品牌走得長遠，今年和Kevin老師合作，也是想讓大家了解，YU是引領寵物沐浴的品牌，是無需言喻的指標性品牌，就像是人生會想追求經典一樣，一輩子該擁有一次的品牌體驗。」
本次Kevin老師代言YU東方森草全產品，也特別推出牡丹抗菌限量版，邀請您一起讓毛小孩沐浴奢華，沐YU經典。
關於YU東方森草
YU東方森草亞洲寵物頂級專屬保養，是以台灣的研發技術與驕傲，現行銷香港、澳門、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國、中國大陸、匈牙利、菲律賓、泰國、印尼、越南、柬埔寨等國家。
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