兒童確診康復6周內要注意　當心「MIS-C」奪命

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臺大醫院第一例MIS-C是位10歲的小朋友，在新冠病毒感染確診，一個月之後，開始發燒合併頸部淋巴結腫脹，眼睛浮腫，身上起疹子，有嘔吐和拉肚子症狀；在發燒3天之後情況惡化，至急診就醫，在急診發現有休克現象，緊急送至兒童加護病房治療。
第二位是6歲的男孩，確診約1個月後有發燒、出疹、淋巴結腫大的表現，也發生休克情形，因而進入加護病房照護；第三位是個2歲的妹妹，確診感染後3個星期，開始發高燒、頭痛、嘔吐和腹瀉，同時有結膜炎、淋巴結腫大、草莓舌。
新冠小兒須注意 康復的六周期間
MIS-C的診斷依據包含發炎指數如C-反應蛋白（CRP）及鐵蛋白（ferritin）升高、凝血異常如D-雙合蛋白（D-dimer）升高、及心臟衰竭指數如N端前腦利鈉胜肽（NT-pro-BNP）升高。
MIS-C是在感染新冠病毒後的2至6週可能會發生的併發症，通常發生於18歲以下兒童或青少年，尤其是6到12歲的青少年。美國2021年的研究發現MIS-C的發生率大約是每1萬名確診者會有3位，不同的人種有不同的發生率；非裔與西班牙裔發生率較高，亞洲裔次之。
藥物治療有解 提早就醫治療
MIS-C的治療主要是用免疫球蛋白合併類固醇。一開始無法排除嚴重細菌感染，也會使用廣效型的抗生素，如果有休克的表現，同時間會使用升壓劑，如治療反應不佳便會考慮加上免疫調節劑如tocilizumab或infliximab，後續也會使用抗血小板或抗凝血藥物治療，如阿斯匹靈；之後病童的心臟、體能及心理追蹤和支持也很重要。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54315
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