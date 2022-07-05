《太陽的後裔》男二變幫派老大！欺負《魔女2》姐弟

韓片《魔女二部曲：另一個她》延續《魔女首部曲：誕生》的故事，因夯劇《太陽的後裔》以鐵漢柔情形象深得人心的晉久，這次片中演出幫派老大，他百般刁難保護少女的姊弟「慶熙」與「大吉」。導演給晉久在神祕人、超強能力者之間能夠緩解緊張的角色，晉久說：「每次拍攝結束的時候，導演和工作人員都很開心，無論看起來是膽小鬼還是像惡棍，我都會抱著『或許我的樣子是能夠得到觀衆喜愛的惡棍』心態進行拍攝。」
《魔女二部曲：另一個她》由申始雅、徐恩秀、朴恩斌、李鍾碩、晉九、金多美等人演出，更是「怪物新人」申始雅以1480比1競爭率脫穎而出的電影出道作，申始雅回憶：「在選角發表當天，到晚上都沒有收到聯繫，為了戰勝悲傷，決定吃自己喜歡的章魚燒。就在那時，導演打來了電話。」她認真的形容選角結果過程，笑翻其他演員。
電影中最令人驚喜的就是金多美再次出現，兩位「魔女」都受到關注，申始雅表示是前作的粉絲，也因金多美的好演技感到些負擔與壓力。她說：「事實上，我抱著不要成為前作中任何人的心態，非常努力地研究屬於我的少女。演出超強能力者，並不是我一個人能做到的，周圍有很多人給予我幫助和反應，所以看到電影，我覺得少女的很多能力都是因為有大家的幫助，非常感激。」《魔女二部曲：另一個她》已在台上映。