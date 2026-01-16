我是廣告 請繼續往下閱讀

高鐵春節車票開賣即當機！APP按快一小時進不去、官網一樣當機

▲高鐵半夜開賣春節疏運車票，結果正式開賣之後官網大當機，甚至直接系統維護，讓不少民眾大傻眼。（圖/記者張嘉哲翻攝）

春節高鐵票當機搶不到！內行2招成功結帳拿票

「果然升級300Mbps的網路很有用欸！」

▲記者友人在高鐵票開賣沒多久就進入APP購票成功，表示自己的網速才剛升級300Mbps，新台幣的力量成功搶票。（圖/讀者授權提供）

走去7-11不用10分鐘就買好了，剛剛轉了半小時跟北七一樣。」

「看到貼文立刻衝去7-11，順到不行，到底在熬夜什麼」、「按到24分看到這篇立刻就衝去，已經上岸了」、「沒想到還有這招！7-11真的好順啊」

▲網友分享自己一開始在高鐵APP根本搶不到票，走去7-11使用ibon機台超順，立刻買到春節返鄉高鐵車票。（圖/Threads）

過年高鐵票今（16）0時正式開搶，許多人特別熬夜守在電腦以及手機前，希望可以買到理想返鄉的車票，沒想到時間到了之後官網、APP都出現當機的狀況，一堆人刷到半夜12時40分都還是忙碌中。不過有內行人透露，搶票的東西真的跟網路速度有關係，另外則有人表示直接去超商機台按ibon就能成功結帳買票，讓許多人大吃一驚。台灣高鐵在今天0時0分正式開賣春節期間車票，結果時間一到，不只官網直接顯示「網路訂票系統暫停服務中」，有人終於成功跑出頁面後，卻沒有班次可以選擇，相當傻眼；APP方面則都不斷顯示「購票系統忙碌中，請稍後重新操作」，記者一路從開賣0時0分按到12時55分都是一樣的狀態，社群平台上一堆人炸鍋買不到票。《NOWNEWS》記者同時段也有請友人一起幫忙買票，結果沒想到友人在12時13分就已經成功進入APP購票系統，正當我們都在稱讚她很幸運時，友人突然默默表示：其他人才驚呆表示：「新台幣的力量好猛，我家100Mbps而已」，該名友人透露一個月也要花一千多元在網路上，另外有網友則淡定的在社群平台「Threads」提到：「你各位！不要再等APP轉一輩子了！結果有其他人看到貼文之後馬上出門衝去7-11，果然立刻上岸買到春節返鄉車票表示：、「慘了，以後會不會一堆人在7-11的ibon排隊買票哈哈哈哈」。只能說，如果你家網速不夠快，還沒睡也還沒搶到票的話，趕快去7-11看看，說不定能立刻有返鄉車票！