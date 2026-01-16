我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣高鐵今天0時0分開放下個月春節期間高鐵車票預購，官網直接大當機。（圖/記者張嘉哲翻攝）

▲APP當機無法進入購票系統，點選都會顯示「購票系統忙碌中，請稍後重新操作」，記者點了20分鐘也無果。（圖/記者張嘉哲翻攝）

過年高鐵票今（16）0時正式開搶，一次可以預購春節疏運期間所需的車票，結果許多人熬夜守在電腦以及手機前，時間一到點進官網、APP全部都呈現當機狀態，讓許多民眾氣炸表示：「只是要一張票回家很困難的樣子....」、「時間一到高鐵官網直接當機不幹了，刷到現在還沒結果」、「經典賽門票都沒買到了.....連高鐵都沒有得買」。台灣高鐵今天0時0分開放下個月春節期間高鐵車票預購，結果民眾準時上線，官網直接當機，跑出頁面後上寫著「網路訂票系統暫停服務中」、「進行系統維護作業，目前無法提供服務，請稍後再試，不便之處，敬請見諒」。而APP可以點選沒錯，但每點一下就是會出現「購票系統忙碌中，請稍後重新操作」。《NOWNEWS》記者實際從0時0分一路按到0時20分，完全沒有任何載入反應，身邊多數友人也都是同樣的狀況，截稿為止還尚未有人搶到返鄉車票。許多民眾也在社群平台「Threads」上抱怨表示「今天晚上浪費一小時在搶經典賽的票，高鐵票又大當機，我真的要氣死了」、「沒搶到經典賽門票已經氣死，高鐵官網也大當機，又熬夜真的要死了」、「高鐵票到底都怎麼搶到的嗚嗚嗚....根本沒辦法進去」、「電腦跟APP雙亡.....根本進不去，今年是要騎機車返鄉嗎？」、「瘋掉了，全寢室四個人要返鄉都進不去，現在是要租車開回去？」