前中央氣象局局長鄭明典指出，近期觀測到極端的西伯利亞高壓，強度與規模罕見，但冷高壓路徑偏北出海，台灣僅「掃到邊」，影響相對偏小。中央氣象署則表示，下周二（1月20日）起冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級，水氣仍多，北台灣與東半部降雨持續，體感將明顯濕冷。
超大片西伯利亞高壓覆蓋 鄭明典：超極端
鄭明典透過臉書貼文分享「全球海平面氣壓圖」指出，「紅棕色」的高氣壓幾乎涵蓋整個西伯利亞地區，其餘灰藍到紫色澤是低氣壓，「這樣的高壓分布，中心高壓很高，絕對可以稱做西伯利亞高壓，儘管此前曾在文獻上見過，但實作上應該是第1次看到這麼極端的西伯利亞高壓。」
霸王級寒流回歸？鄭明典曝現況
鄭明典的貼文隨即引發網友熱烈討論，「霸王級寒流要來了嗎」、「超級冷的概念」、「看到日本的天氣預測，下週可能有大雪，總之到下週三、週四之前要做好防寒準備，少了蒙古冷高壓，該不會意味著西伯利亞高壓可能直接往南衝吧」。
鄭明典也提及，目前正往蒙古移動的冷高壓很強、很冷，是冬季需要注意的天氣系統，但在預報圖中並沒有低壓在日本海附近發展，主低壓偏在日本東方外海，少了低壓西側的北風推送，這次冷空氣，或主要的冷高壓，傾向於偏北出海，影響的是韓國和日本，台灣只是被「掃到邊」！
此外，鄭明典補充，因為反聖嬰現象的影響，菲律賓東方是個大低壓區，低壓區有利部分北風南下，但是卻不利潮濕空氣北上，因此這波冷高壓影響還是相對的偏乾，日韓方面下雪量不致太極端，台灣這邊雨量應該也相對有限。
下周迎接強烈大陸冷氣團 全台又濕又冷
近期天氣方面，中央氣象署指出，下周一冷空氣南下，下周二後可能達到強烈大陸冷氣團等級，且水氣依舊偏多，體感會相當濕冷，桃園以北、東半部降雨持續之外，氣溫下滑明顯，中部以北、宜蘭低溫只有11至14度，南部、花東14至17度，白天高溫在北部、宜蘭剩下15至18度，花蓮18至20度，台東19至23度，中南部21至24度。
降雨部分，今天開始水氣會逐漸增多，一直到六日，東北風迎風面降雨機率提高，包括桃園以北、基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島都會局部短暫陣雨，下周冷氣團影響期間，桃園以北、東半部降雨也會持續。
資料來源：鄭明典臉書、中央氣象署
