恆生金融攜手金融業與尚億國際共辦育幼院快篩募捐計畫，獲各方產官學單位支持！

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在兩位計畫發起人，恆生金融科技股份有限公司王俐喬董事長以及尚億國際董事長林嘉宏的安排下，物資已於5月31日下午全數捐贈給關愛之家以及大同育幼院。關愛之家創辦人楊婕妤也於現場表示，在疫情如此嚴峻的時候，由於院內收留人數眾多，
快篩口罩等防疫用品消耗相當快速，所以十分感謝兩位發起人以及各產官學代表的捐贈。
▲恆生金融科技王俐喬創辦人(右起)、關愛之家楊婕妤創辦人、中華工商孔祥科理事長、尚億國際董事長林嘉宏因贈與防疫物資受頒感謝狀
這場由王俐喬和林嘉宏兩位董事長主導的快篩募集計畫，除了是想要協助育幼院和孩子們平安度過疫情之外，更是希望由他們拋磚引玉，激起全國民眾一起挺身面對疫情的決心，出外戴上口罩，自主快篩，避免群聚，鼓勵大家以最嚴謹、最正確的態度抗疫，共同面對這次的難關。
▲恆生金融科技股份有限公司 王俐喬創辦人(左起)、和平地球同濟會 詹育涵 秘書長、翁孟楨 創會會長 、台北景福扶輪社 許繼元社長、大同育幼院代表 黃小姐、新北市議員參選人 張嘉玲、尚億國際董事長林嘉宏、各捐贈防疫物資代表，受頒感謝狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54312
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