《魷魚遊戲》許成泰「被抓進監獄」 當《怪物》惹麻煩
推理燒腦韓劇《怪物》講述為了抓住連鎖殺人犯，而打破法律與原則的兩個男人的故事。《魷魚遊戲》反派演員許成泰也參演其中，他飾演一位拿著拐杖的建設代表理事，在演出要被抓進牢裡的橋段時，他卻搞笑透露：「因為太冷了，好想快點進監獄。」戲裡戲外的反差表現，使得觀眾笑喊：「大叔好可愛！」
劇中為了找尋凶手，時常劍拔弩張對峙的申河均、呂珍九，幕後花絮中卻在導演喊「Cut」之後歪樓演出，明明前一秒還在怒視，下一秒就甜笑假裝要親對方，就連呂珍九也透露當申河均靠近時，他都緊張心想「什麼啊！」心裡小鹿亂撞般的表現，令在場工作人員笑說：「這部電視劇真是捉摸不透啊。」
導演沈娜妍表示《怪物》是希望能挖掘出人物內在的糾結，「劇中出現的所有人都可能是怪物，想要透過該劇讓觀眾一起反思人的自私心與嫉妒可以到什麼程度？」呂珍九開玩笑透露自己的手臂「很辛苦」，扮演刑警的他，除了拿槍、抓衣領，還要配合劇情長時間拿著手機給鏡頭拍攝，意外NG多次後，他也忍不住對手臂說：「辛苦了。」接著提起動作戲，他則表示能學習拿警棍打人很興奮，透露學三次就上手，還開玩笑自誇：「這種事不是特別難的事。」《怪物》每週一至週五晚間9點於八大綜合台播出。