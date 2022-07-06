COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

朱俐靜早逝！營養師公布「8大罹癌食物」：預防勝於治療

▲40歲歌手朱俐靜抗癌症兩年，最終仍不敵病魔逝世，癌症話題也再度引起關注。而高敏敏營養師就列出「8大罹癌食物」和「8大防癌食物」，教導民眾如何吃得健康。（圖／翻攝朱俐靜IG）
▲40歲歌手朱俐靜抗癌症兩年，最終仍不敵病魔逝世，癌症話題也再度引起關注。而高敏敏營養師就列出「8大罹癌食物」和「8大防癌食物」，教導民眾如何吃得健康。（圖／翻攝朱俐靜IG）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 10:46:34

40歲歌手朱俐靜抗癌症兩年，最終仍不敵病魔，家人於3日證實因乳癌逝世，消息傳出後，也讓粉絲、藝人好友感到相當難受，她的離世也讓大眾再度關心起癌症議題。事實上，根據衛福部統計處資料顯示，110年國人死因統計結果，癌症連續40年是台灣十大死因之首，至於該如何預防？高敏敏營養師就列出「8大罹癌食物」和「8大防癌食物」，教導民眾如何吃出健康。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高敏敏於臉書粉專指出，癌症是連續40年台灣十大死因之首，但其實是可以預防及避免的，其中最有效的方式就是透過飲食方面來控制。高敏敏表示，現代人總是大魚大肉、生活壓力大、作息不佳，導致發生癌症的機率愈來愈高，同時癌症也是國內死因的首位。

至於何謂癌症？高敏敏解釋，癌症又稱為惡性腫瘤，是人體內一些突變細胞不正常的增殖，而癌細胞繁殖速度非常快，且具有高度侵犯性及轉移性，會導致器官病變、功能喪失、死亡等。高敏飲表示，飲食均衡、生活作息、運動量等皆與健康息息相關，想要有健康的身體，就得避開危險因子。

▲高敏敏公布十大癌症排行榜。（圖／高敏敏授權提供）
▲高敏敏公布十大癌症排行榜。（圖／高敏敏授權提供）
緊接著，高敏敏則公布出「8大罹癌食物」，包括以下：

一、燒烤物：肉類經高溫燒烤，就會產生癌物質，如異環胺，增加罹患癌症的風險。
二、油炸物：易有環狀芳香烴化合物，可能導致大腸直腸癌。
三、高脂肪食物：易滋養癌細胞，除了癌症之外也容易造成心血管疾病、腦中風等風險。
四、發霉、受污染食材：黃麴毒素是強烈致癌物，容易傷腎、傷肝。
五、醃漬、煙燻食物：鹽漬食物易產生「二甲基亞硝酸鹽」， 煙燻易產生「苯並芘」，都是屬於致癌物。
六、加工肉類 ：加工肉屬於一級致癌物，大多會添加「亞硝酸鹽」，可能導致罹患大腸癌的風險。
七、檳榔：檳榔子是第一類致癌物，常食用會導致口腔黏膜下纖維化，造成口腔癌。
八、酒精：飲酒所產生的乙醛屬於一級致癌物，易引起口腔癌、咽喉癌、食道癌等。

▲高敏敏曬出8大罹癌食物。（圖／高敏敏授權提供）
▲高敏敏曬出8大罹癌食物。（圖／高敏敏授權提供）
除了易致癌食物以外，高敏敏亦分享「8種防癌食物」，教導民眾如何吃出健康：

一、十字花科蔬菜：富含吲哚indole。
二、蘋果：槲皮素、纖維等 幫助降低腫瘤風險。
三、櫻桃：花青素、維生素C 降低癌症機率。
四、蔓越莓：含有莓果多酚等抗氧化物。
五、葡萄：白藜蘆醇 減緩癌細胞生長、抑制腫瘤。
六、紅蘿蔔：類胡蘿蔔素能幫助抗癌。
七、番茄：茄紅素能預防腫瘤、阻止癌細胞增殖。
八、堅果核桃：不飽和脂肪酸 可以減緩癌症延展速度。

最後，高敏敏分享保持健康的訣竅就是「預防勝於治療」 ，她建議民眾每日均衡攝取6大類食物，以少油、少鹽、少精緻糖作為烹調手法，就能有效防癌、抑制癌細胞生長。另外，也建議漸少糖和鈉攝取：每日精緻糖不超過一天總熱量攝取量的10%、最好能降至5%；每日鈉攝取量不超過2400mg（約6g的鹽）。（編輯：陳雅雲）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

朱俐靜乳癌病逝！無預警過世名人盤點　「他」讓全球震撼

朱俐靜「最後身影」曝！4月影片疑暗示將離開　粉絲淚崩

朱俐靜生前暖舉曝光！他洩2人最後對話　網見內容全心痛

朱俐靜癌逝！全台每天31人罹乳癌　有「3徵兆」別再拖了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀