朱俐靜早逝！營養師公布「8大罹癌食物」：預防勝於治療

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於何謂癌症？高敏敏解釋，癌症又稱為惡性腫瘤，是人體內一些突變細胞不正常的增殖，而癌細胞繁殖速度非常快，且具有高度侵犯性及轉移性，會導致器官病變、功能喪失、死亡等。高敏飲表示，飲食均衡、生活作息、運動量等皆與健康息息相關，想要有健康的身體，就得避開危險因子。
緊接著，高敏敏則公布出「8大罹癌食物」，包括以下：
一、燒烤物：肉類經高溫燒烤，就會產生癌物質，如異環胺，增加罹患癌症的風險。
二、油炸物：易有環狀芳香烴化合物，可能導致大腸直腸癌。
三、高脂肪食物：易滋養癌細胞，除了癌症之外也容易造成心血管疾病、腦中風等風險。
四、發霉、受污染食材：黃麴毒素是強烈致癌物，容易傷腎、傷肝。
五、醃漬、煙燻食物：鹽漬食物易產生「二甲基亞硝酸鹽」， 煙燻易產生「苯並芘」，都是屬於致癌物。
六、加工肉類 ：加工肉屬於一級致癌物，大多會添加「亞硝酸鹽」，可能導致罹患大腸癌的風險。
七、檳榔：檳榔子是第一類致癌物，常食用會導致口腔黏膜下纖維化，造成口腔癌。
八、酒精：飲酒所產生的乙醛屬於一級致癌物，易引起口腔癌、咽喉癌、食道癌等。
除了易致癌食物以外，高敏敏亦分享「8種防癌食物」，教導民眾如何吃出健康：
一、十字花科蔬菜：富含吲哚indole。
二、蘋果：槲皮素、纖維等 幫助降低腫瘤風險。
三、櫻桃：花青素、維生素C 降低癌症機率。
四、蔓越莓：含有莓果多酚等抗氧化物。
五、葡萄：白藜蘆醇 減緩癌細胞生長、抑制腫瘤。
六、紅蘿蔔：類胡蘿蔔素能幫助抗癌。
七、番茄：茄紅素能預防腫瘤、阻止癌細胞增殖。
八、堅果核桃：不飽和脂肪酸 可以減緩癌症延展速度。
最後，高敏敏分享保持健康的訣竅就是「預防勝於治療」 ，她建議民眾每日均衡攝取6大類食物，以少油、少鹽、少精緻糖作為烹調手法，就能有效防癌、抑制癌細胞生長。另外，也建議漸少糖和鈉攝取：每日精緻糖不超過一天總熱量攝取量的10%、最好能降至5%；每日鈉攝取量不超過2400mg（約6g的鹽）。（編輯：陳雅雲）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！